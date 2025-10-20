Delhi implementa restricciones GRAP Etapa 2 mientras el aire se vuelve «muy pobre»







El Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) ha invocado la Etapa II del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) en toda Delhi-NCR cuando la calidad del aire de la ciudad cayó a la categoría «muy pobre», con el AQI cruzando la marca de 300, informó la agencia de noticias PTI.

La medida se produjo después de que el Subcomité de GRAP revisara el sábado el empeoramiento de los niveles de contaminación y los pronósticos del Departamento Meteorológico de la India (IMD) y el Instituto Indio de Meteorología Tropical (IITM), que advirtieron de un mayor deterioro en los próximos días.

«El AQI de Delhi ha mostrado una tendencia creciente desde la mañana y se registró en 296 a las 4 pm y 302 a las 7 pm», dijo el CAQM, ordenando a las autoridades que implementen todas las medidas de la Etapa II con efecto inmediato, además de las acciones de la Etapa I ya en vigor desde el 14 de octubre, informó PTI.

El panel de calidad del aire del Centro también pidió a todas las agencias implementadoras que mantengan una estricta vigilancia, particularmente en la mitigación del polvo, y que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos bajo la política integral para frenar contaminación del aire en NCR.

En la Etapa II del GRAP, varias restricciones y acciones intensificadas incluyen barrido diario mecánico o con aspiradora y rociado con agua en las carreteras identificadas, preferiblemente antes de las horas pico de tráfico, para controlar el polvo.

Los sitios de construcción y demolición enfrentan inspecciones intensificadas para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de control del polvo.

Para promover una movilidad más limpia, la Etapa II del GRAP exige el aumento de los servicios de transporte público a través de autobuses eléctricos y de GNC adicionales y una mayor frecuencia de los servicios de metro, junto con tarifas diferenciales para fomentar los viajes fuera de las horas pico, informó PTI.

Asociaciones de bienestar para residentes (RWA) deben proporcionar calentadores eléctricos al personal, como guardias, jardineros y trabajadores sanitarios, para evitar la quema al aire libre de biomasa y desechos sólidos durante los inviernos.

La entrada de autobuses interestatales a Delhi está restringida a aquellos que funcionan con GNC, vehículos eléctricos o diésel BS-VI, excluidos los autobuses turísticos que operan con permisos para toda la India.

GRAP clasifica la calidad del aire en cuatro etapas: Etapa I (Mala) con AQI entre 201 y 300, Etapa II (Muy Mala) entre 301 y 400, Etapa III (Severa) entre 401 y 450, y Etapa IV (Severo Plus) para AQI por encima de 450.

Condiciones meteorológicas desfavorables, combinadas con emisiones vehicularesLa quema de paja de arroz, los petardos y otras fuentes de contaminación locales contribuyen a niveles peligrosos de calidad del aire en Delhi-NCR durante los inviernos.

Según los médicos, respirar el aire contaminado de Delhi equivale a los efectos nocivos de fumar aproximadamente 10 cigarrillos al día.

La exposición prolongada a altos niveles de contaminación puede causar o exacerbar problemas respiratorios como asma, bronquitis y obstrucciones crónicas. enfermedad pulmonar y aumentar drásticamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.

(Con aportes de PTI)





