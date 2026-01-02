Delhi: hombre de 50 años asesinado a puñaladas tras una breve disputa en Adarsh ​​Nagar







Un hombre de 50 años fue presuntamente asesinado a puñaladas tras un altercado menor en el norte. Delhien el área de Adarsh ​​Nagar el 1 de enero, dijo la policía el viernes.

Según la agencia de noticias ANI, la víctima trabajaba como sastre en Shastri Nagar.

Según la policía, el incidente ocurrió dentro de la jurisdicción de la comisaría de Adarsh ​​Nagar. Un niño en conflicto con la ley (CCL) supuestamente apuñaló a Bihari Lal durante una disputa verbal. Según los informes, el menor, un estudiante de noveno grado que abandonó la escuela, le dijo a la policía que atacó a la víctima en un ataque de ira después de haber sido abusado verbalmente.

La policía afirmó además que un cómplice, un residente del Bloque D, Azadpur, supuestamente agredió a la víctima pateándola durante el incidente, informó ANI.

El herido fue trasladado inmediatamente al Hospital Babu Jagjivan Ram Memorial (BJRM), donde los médicos lo declararon muerto.

La policía ha detenido al menor acusado y el arma delito ha sido recuperado de su posesión. Actualmente se están realizando esfuerzos para localizar y arrestar al segundo acusado.

Según la ANI, se ha registrado un caso vide FIR No. 02/26 en las secciones pertinentes de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) en PS Adarsh ​​Nagar.

Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el asunto, añadió la policía.

Anteriormente, el Rama del Crimen El equipo WR-II detuvo a una pandilla involucrada en fraude de préstamos bancarios, lo que llevó al arresto de tres personas, dijo la policía el jueves.

Los tres acusados ​​han sido identificados como Atul Agarwal, Ajay Chaurasia y Deepak Dhoundiyal. Los acusados ​​se hicieron pasar por empleados del gobierno, prepararon documentos de identidad y documentos de ingresos falsificados y obtuvieron préstamos de varios bancos de manera fraudulenta.

Mujer de Mumbai ataca a su ex amante con un cuchillo en Santacruz el día de Año Nuevo

En otro impactante incidente en Mumbai santacruz El día de Año Nuevo, una mujer supuestamente llamó a su amante a su casa y luego lo atacó con un cuchillo, apuñalándolo en sus partes íntimas.

En su declaración a la policía, la víctima dijo que su novia estaba casada y que habían estado en una relación antes de su matrimonio. Sin embargo, se separaron después de que ella se casara.

Incluso después de casarse, la mujer llamó repetidamente a Joginder y le pidió que la reuniera, pero él se negó, citando como motivo a sus hijos. Sin embargo, el día de Año Nuevo, la mujer llamó deliberadamente a su ex amante a su casa y luego lo atacó con un cuchillo, apuñalándolo en sus partes íntimas.

La víctima logró escapar de la casa de la mujer y acudió al hospital para recibir tratamiento. Las autoridades del hospital informaron a la policía de Mumbai, que luego fue al hospital y registró la declaración de la víctima, informó ANI.

le dijo al policía que su exnovia lo había llamado a su casa el día de Año Nuevo y lo había atacado con un cuchillo, apuñalándolo en sus partes íntimas.

La policía ha registrado un caso y se está llevando a cabo una investigación. Se esperan más detalles.

(Con entradas ANI)





Fuente