Delhi HC se niega a permanecer en los procedimientos del tribunal de primera instancia contra Gautam Gambhir







El Tribunal Superior de Delhi se negó el lunes a permanecer en los procedimientos del tribunal de primera instancia que están en curso contra el entrenador en jefe del equipo de cricket indio Gautam Gambhir. Junto con Gautam GambhirSu fundación y otros han sido acusados ​​de almacenar y distribuir ilegalmente drogas Covid-19.

Mientras se negaba a otorgar el aplazamiento por ahora, la jueza Neena Bansal Krishna acordó escuchar el 29 de agosto de la petición de Gambhir para anular el FIR y recordar una orden del 9 de abril que anuló la estadía en los procedimientos del tribunal de primera instancia.

Después de escuchar al asesor legal de Gautam Gambhir, el juez dijo: «Una vez que obtiene una estadía, deja de aparecer, la investigación se detiene, nada sobrevive y todo el caso sale (fuera)», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras defiende a Gautam Gambhir en el almacenamiento ilegal de COVID-19 Caso de drogas, el abogado Jai Anant Dehadrai describió las actividades de bienestar social de Gambhir. El defensor declaró que «Gambhir era un ex diputado y ex capitán del equipo de cricket indio y había ayudado a las personas al donar cilindros y medicamentos de oxígeno durante la pandemia Covid-19, cuando todo el sistema de salud colapsó e incluso el gobierno estaba incapacitado».

Sin embargo, respondiendo al argumento del defensor, el tribunal dijo que los puntos eran irrelevantes para el caso y que no tienen postura a partir de ahora.

El juez comentó además: «Si hubieras hecho una solicitud simple, lo hubiera considerado. Estás tratando de decirme muchas cosas. En primer lugar, el nombre (de la fiesta), sus credenciales, el trabajo realizado por él … estás tratando de descartar por el nombre como si funcione en la corte. No funciona», como se cita por la agencia de noticias PTI.

Después de que el juez criticó a los defensores de Gautam Gambhir, el abogado se disculpó y dijo que no estaba tratando de «atacar el nombre».

El abogado Jai Anant Dehadrai, que representa a Gautam Gambhir, por lo tanto, instó al tribunal superior Para restaurar la estadía en los procedimientos del tribunal de primera instancia o escuchar su súplica antes de esa fecha, o de lo contrario, la esposa y la madre de su cliente serían convocados.

El abogado señaló que solo se suspendió la fiscalía, pero la policía era libre de continuar con su investigación.

El abogado dijo además: «La estadía fue desocupada sin escucharme. No hubo solicitud de vacaciones o quedarse al otro lado», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

El tribunal dijo que el día en que se desocupó la estadía, el abogado de Gambhir no apareció, y publicó el asunto para el 29 de agosto.

El 20 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior mantuvo los procedimientos del tribunal de primera instancia en el caso y solicitó una respuesta del Autoridad de control de drogas de Delhi En la petición de la Fundación Gautam Gambhir, Gambhir y sus familiares.

Mientras que la Sección 18 (c) prohíbe la fabricación, venta y distribución de medicamentos sin una licencia, la Sección 27 (b) (ii) hace que la venta y la distribución sin una licencia válida se castigen con prisión por un término no menos de tres años, pero que puede extenderse a cinco años y con una multa.

(Con entradas de PTI)





