Delhi HC permite la súplica de rectificación en Sunjay Kapur Estate disputa







El Delhi El Tribunal Superior permitió el viernes una solicitud presentada por Priya Sachdev Kapur y su hijo menor en busca de la corrección de una orden anterior en la batalla inmobiliaria en curso sobre los activos del tardío industrial Sunjay Kapur.

La súplica de rectificación, se mudó bajo las secciones 151 y 152 del Código de Procedimiento Civil, señaló que la orden del 10 de septiembre había registrado erróneamente la aparición de Mandhira Kapur, la hermana de Sunjay Kapur, a pesar de que no era una parte de la demanda ni había buscado implementación.

La aplicación alegó que este error creó un registro engañoso y equivalía a un intento de una «entrada de puerta trasera» en el caso.

La demanda ha sido presentada por los hijos de Kapur, Samaira Kapur y el Maestro Kiaan Raj Kapur, a través de su madre, el actor Karisma Kapoor.

Buscan la partición del patrimonio de Rs 30,000 millones de rupias, la interpretación de cuentas y una orden judicial permanente contra Priya Kapur y otros miembros de la familia.

El 10 de septiembre, el juez Jyoti Singh emitió una citación en el caso, ordenó a las partes que intercambiaran alegatos dentro de los plazos fijos, y ordenó a Priya Kapur que presentara una lista completa de los activos móviles e inamovibles de Sunjay Kapur.

El Corte También había pedido que la supuesta voluntad del difunto, actualmente bajo la custodia de Priya Kapur, se presentara en una cubierta sellada. Sin embargo, la orden reflejó apariciones incorrectas para Mandhira Kapur, quien no se nombra en la nota de las partes.

Permitiendo la aplicación de rectificación, el tribunal ordenó que se corrija el registro para reflejar las partes reales en la disputa.

El asunto ahora se escuchará el 9 de octubre, cuando se espera que el tribunal considere la súplica de los demandantes de alivio provisional que impida que los acusados ​​vendan, alienan o estén enganchando las propiedades del patrimonio.

Durante audiencias anteriores, el abogado principal Mahesh Jethmalani, que aparece para los niños,, presunto Que la voluntad producida por Priya Kapur está forjada y rodeada de circunstancias sospechosas, incluida su repentina divulgación en el Hotel Taj y el aprendizaje del albacea solo un día antes.

Argumentó que el testamento no registrado nunca se reveló a la familia antes, a pesar de las repetidas garantías de Sunjay Kapur con respecto a la seguridad financiera de sus hijos.

Sénior Defensor Rajiv Nayar, que representa a Priya Kapur, respondió que los niños ya son beneficiarios de confianza que recientemente habían recibido sumas sustanciales, incluidos Rs 1.900 millones de rupias, y agregó: «No es como si estas personas se queden en las calles. Soy viuda con un niño de seis años. Durante 15 años, no se les había visto nada».

La madre de Sunjay Kapur, Rani Kapur, también expresó preocupaciones a través del abogado senior Vaibhav Gaggar, alegando que sus derechos bajo el Family Trust habían sido socavados después del matrimonio de Priya Kapur y citando la venta de acciones de Sona Comstar por valor de Rs 500 crore sin su conocimiento. «Hay algo impío. Tengo 80 años y estoy preocupado por mis nietos. A pesar de los correos electrónicos repetidos, nunca recibí una copia del testamento», dijo al tribunal, instando a que la finca se preserva hasta que la disputa se resuelva.

