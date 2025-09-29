Delhi HC ordena a la aseguradora para limpiar el reclamo de Covid-19 pendiente a pesar del gobierno circular







El Tribunal Superior de Delhi ha dictaminado que una circular del gobierno emitida durante la pandemia Covid-19, que regula los cargos del hospital, no puede interpretarse como limitar las obligaciones contractuales de las compañías de seguros hacia sus asegurados, informó la agencia de noticias ANI.

El juez Sachin Datta hizo la observación mientras ordenaba a United India Insurance Company limitada para liberar el monto del saldo a la peticionario Reena Goel, cuyo reclamo de hospitalización Covid-19 fue solo en parte reembolsado a pesar de estar dentro de la cobertura asegurada.

La falta de liberación del monto del déficit está claramente injustificado y contrario a las aclaraciones emitidas por IRDAI, señaló el tribunal.

El tribunal Señaló que el gobierno del gobierno de Delhi, Circular, tenía la intención de regular las tarifas, los hospitales cobraron a los pacientes por el tratamiento de CoVID-19, en lugar de reducir el reembolso a pagar bajo pólizas de seguro, informó ANI.

El puesto, enfatizó el tribunal, ya había sido aclarado por la Autoridad de Regulatorios y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI) a través de circulares emitidas en enero y abril de 2021.

El peticionario estuvo representado por los defensores Rakshita Goyal, Sanyam Gupta, Aditya Goel, Anju Bhushan Gupta y Ankita Chaudhary.

Por otro lado, Abhishek Nanda, Hrishika Rawat y Sourabh Singh aparecieron para Irdai (Demandado No.2)

Goel había sido admitido entre el 4 y el 18 de diciembre de 2020, e incurrió en gastos de Rs 3,56,295. Aunque estaba cubierta por una política base de Rs3 lakh y una rs 3 lakh adicional «Política de Medicare de Super Top Up«La aseguradora reembolsó solo Rs 1.75,340, citando la circular del gobierno de Delhi, informó Ani.

Al encontrar la dependencia de la aseguradora en la circular injustificada, el tribunal sostuvo que el pago del déficit era contrario a las aclaraciones de Irdai y la conducta pasada de la aseguradora en casos similares. Le ordenó a United India Insurance que liquidara el reclamo de saldo dentro de las cuatro semanas.

Delhi HC hace una excepción al departamento de bosques no permite la reubicación de árboles para la construcción de puentes

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Delhi hizo el viernes una excepción a la ciudad. Departamento forestal Negación a permitir la reubicación de 21 árboles para la construcción de un puente de pie (FCB) para que los rifles Rajputana vayan al campo de desfile en el área de acantonamiento de Delhi, informó PTI.

El tribunal dijo que el Departamento Forestal de Delhi ha estado involucrado en este proceso desde el inicio, pero por primera vez ha tomado este puesto el 12 de septiembre en su carta a la Junta de Cantonmento de Delhi que el área desde donde se eliminarán los árboles se considera bosque.

(Con entradas de ANI y PTI)





