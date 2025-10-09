Delhi HC anula el caso de dote contra la familia de un hombre que murió por suicidio







El Tribunal Superior de Delhi (HC) ha anulado un caso de acoso por la dote presentado por una mujer contra los familiares de su marido, que se suicidó apenas 40 días después de la boda, informó la agencia de noticias PTI.

El tribunal observó que las acusaciones hechas por la mujer eran vagas y no estaban respaldadas por ninguna prueba convincente, calificándolas de abuso del proceso legal.

«La denuncia, considerada en su conjunto, no refleja ningún acto de acoso o crueldad», dijo la jueza Neena Bansal Krishna en su sentencia dictada el miércoles.

El tribunal anuló el primer informe de información (FIR) presentado contra los padres y la hermana del hombre por los presuntos delitos de crueldad infligida a una mujer casada y abuso criminal de confianza, y los absolvió del caso, informó PTI.

La orden se produjo a raíz de una declaración presentada por los suegros y la cuñada de la mujer, solicitando la anulación del ABETO interpuesto contra ellos en 2016.

«Es evidentemente un caso de acusaciones vagas y un caso claro de abuso de poder y no redunda en interés de la justicia si se permite que el presente proceso continúe», dijo el tribunal.

El HC señaló además que las acusaciones de acoso en materia de dote no estaban respaldadas por ninguna prueba sólida y merecían ser anuladas en interés de la justicia.

La pareja se casó en marzo de 2016 y comenzó a vivir en Pune. La familia del hombre afirmó que poco después de la boda surgieron diferencias y él se deprimió, se alteró y se frustró.

Alegan que la familia de la mujer lo presionó para que viviera con ella en todas las circunstancias y amenazó a los suegros con dotes falsas y denuncias de violencia doméstica.

Los peticionarios dijeron que el hombre, acosado mental y físicamente por persistentes amenazas de su esposa y sus padres, murió a manos de suicidio el 13 de abril de 2016, apenas 40 días después del matrimonio. Agregaron que la mujer abandonó el domicilio conyugal inmediatamente después de la cremación y posteriormente sacó sus pertenencias del alojamiento alquilado.

El padre del hombre había presentado una denuncia policial en busca de una investigación justa sobre la muerte de su hijo, informó PTI. Dos meses después, la mujer presentó una denuncia ante la célula de Delitos contra la Mujer, acusando a sus suegros de tortura mental, acoso por la dote, incitación al suicidio y arruinar su vida personal.

El juez Krishna describió el caso como desafortunado, donde el casamiento Duró menos de 40 días y desembocó en un litigio tras el suicidio del marido.

«Todo (el registro) refleja que el marido fallecido tenía amistad con una chica antes de su matrimonio y estaba infeliz y estresado por su matrimonio con la demandada número 2 (la mujer demandante). A pesar de sus mejores esfuerzos, el marido se suicidó apenas 40 días después del matrimonio. Es un caso inverso donde el marido ha muerto debido a las tensiones que enfrentó después del matrimonio y no de otra manera», dijo el juez Krishna.

(Con entradas PTI)





