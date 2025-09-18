Delhi-Haryana: Police lanza incursiones simultáneas en escondites de pandillas, registra Firs







La policía de Delhi realizó búsquedas en toda la capital nacional y Haryana dirigidos a miembros y asociados de diferentes pandillas, dijo el jueves un funcionario.

Hasta 40 equipos de la Policía del Distrito de Outernorth, lanzaron operaciones simultáneas contra Tillu Tajpuria, Neeraj Bawana-Rajesh Bawana, Jitender Alias ​​Gogi y Kala Jathedi Gangs el miércoles por la noche, dijo.

De acuerdo a policíaLas redadas se llevaron a cabo en múltiples escondites de los gángsters en un esfuerzo por frenar el crimen organizado y romper las cadenas de suministro de armas y finanzas.

Durante la operación, la policía confiscó efectivo y recuperó muchas armas de fuego, dijo un oficial de policía.

Se han registrado múltiples FIR después de las redadas, dijo el oficial.

