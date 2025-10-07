Delhi-Gurgrams neutraliza al notorio de notorio en el criminal criminal, el criminal de Jora.







En un avance importante, el Estado Mayor Especial del Distrito Sudeste de la Policía de Delhi y el Gurúgramo Crime Branch ha neutralizado al temido y buscado criminal Bhim Mahabahadur Jora. Los funcionarios afirmaron que el acusado fue neutralizado en un encuentro armado en el parque Aastha Kunj, al este de Kailash, durante la noche intermedia del 6 y 7 de octubre.

Como informó la agencia de noticias ANI, a partir de una información secreta sobre el movimiento de Jora, se constituyó un equipo conjunto bajo la supervisión del inspector Rajender Singh Dagar, encargado del personal especial del distrito sureste, y el inspector Narender Sharma, encargado de la sección de delitos de Gurugram. La operación se inició alrededor de la medianoche para interceptar a los acusados, según DCP South-East Hemant Tiwari.

Tiwari afirmó además que «cuando el equipo policial lo enfrentó cerca del parque Aastha Kunj, Jora abrió fuego indiscriminado, disparando seis balas en un intento de huir. El equipo policial tomó represalias disparando cinco balas, durante las cuales el acusado sufrió heridas de bala. Fue trasladado inmediatamente al Centro de Traumatología AIIMS, donde los médicos lo declararon muerto», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Según informó la agencia de noticias ANI, el acusado fue identificado como Bhim Mahabahadur Jora (39), hijo de Mahabahadur Jora, residente de Lalpur, distrito de Kailali, Nepal.

El funcionario dijo además que “lo buscaban en relación con el dacoity armado y el brutal asesinato del Dr. Paul en JangpuraNueva Delhi, en mayo de 2024. Se había anunciado una recompensa en efectivo de 50.000 rupias por su arresto”, según ANI.

La policía, al dirigirse a los medios de comunicación, dijo que el acusado, Jora, era un notorio criminal interestatal involucrado en al menos seis casos de asesinato, dacoidad y robo en Delhi, Gurugram, Gujarat y Bengaluru. También era buscado por un reciente robo en la residencia de un líder del BJP en Gurugram y había estado prófugo durante varios meses.

De su posesión, la policía recuperó una sofisticada pistola automática, una bala real, varios cartuchos vacíos y una bolsa que contenía herramientas para allanar viviendas, informó ANI.

Sin embargo, a pesar de la neutralización del ciudadano nepalí, los funcionarios de policía dijeron que se están llevando a cabo más investigaciones para rastrear a sus asociados y la red vinculada a sus actividades criminales interestatales.

Por otro lado, Delhi El equipo de policía del Distrito Oeste resolvió un caso de robo de casa arrestando a cuatro acusados ​​y recuperando 156 gramos de oro (por valor de 20 rupias lakh) y 9,96 rupias lakh en efectivo.

(Con aportes de la ANI)





