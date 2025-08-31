Delhi Gobierno preparado Plan para viviendas permanentes a familias nómadas: Delhi CM







El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, anunció el domingo que ella gobierno ha preparado un plan detallado para proporcionar viviendas permanentes a cada familia de la comunidad nómada.

Ella aseguró que cada familia recibirá un hogar seguro.

Hablando en el programa Vimukt Jati Diwas celebrado para el empoderamiento de las tribus des-notificadas, nómadas y semi-noomádicas, dijo que donde sea que estas familias estén establecidas, se asegurarán oportunidades de empleo e instalaciones de mercado para que se aseguren tanto los medios de vida como el sustento.

El evento fue organizado por el Departamento de Arte y Cultura y asistieron los ministros del gabinete gubernamental de Delhi, Kapil Mishra y Ravindra Indraj Singh.

Gupta dijo que por primera vez en la historia de la India independiente, se ha organizado un programa tan a gran escala para la dignidad y el empoderamiento de las tribus no-notificadas, nómadas y seminomádicas. Este evento no solo destacó el patrimonio cultural de estas comunidades, sino que también reforzó su identidad en la sociedad, según un comunicado oficial.

En su discurso, dijo que incluso después de 78 años de independencia, la comunidad nómada continúa luchando con negligencia y circunstancias extremadamente difíciles. Recordó su importante contribución a la lucha por la libertad, pero señaló que los sucesivos gobiernos no habían podido abordar genuinamente sus preocupaciones.

Ella enfatizó que hoy, por primera vez, ambos Gobierno de Delhi Y el gobierno central está trabajando juntos para traer estabilidad y dignidad a sus vidas.

Si bien reconoció la sensibilidad y la previsión del primer ministro Narendra Modi, dijo que su decisión histórica de establecer una junta para las comunidades nómadas, des-nootificadas y seminomáticas ha asegurado el acceso a necesidades básicas como educación, atención médica, empleo y vivienda.

Señaló que desde que su gobierno asumió el cargo en Delhi, el primer ministro había ordenado que cada familia de la comunidad nómada deba tener vivienda.

En este sentido, el gobierno de Delhi ha tomado medidas concretas y ha preparado un plan detallado. Ella aseguró que no importa cuán grandes sean los desafíos financieros, cada familia recibiría un hogar.

El primer ministro también enfatizó que donde sea que estas familias estén establecidas, se crearían arreglos para oportunidades de empleo e instalaciones de mercado, asegurando tanto el sustento como el sustento diario.

Instó a las personas presentes a organizar sus listas y documentos para que los beneficios de los esquemas gubernamentales pudieran alcanzarlas de inmediato. Ella dejó en claro que esto no es simplemente una promesa, sino un compromiso serio, en el que su gobierno está trabajando con completa dedicación y sinceridad.

Gupta agregó que la comunidad nómada tiene los mismos derechos sobre los recursos e instituciones de Delhi. Expresó la esperanza de que los hijos de esta comunidad algún día alcancen altas posiciones y traigan orgullo a sus familias y sociedad.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente