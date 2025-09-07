Delhi: Forest Team busca JNU después del avistamiento de leopardo; Nada encontrado







El Departamento Forestal realizó una operación de búsqueda dentro de los campus de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) e Indira Gandhi National Open University (IGNOU), luego de una llamada sobre el avistamiento de un leopardoLas autoridades dijeron el sábado.

Un funcionario del departamento forestal dijo que recibió una llamada alegando que se vio un leopardo en el campus de JNU el viernes. «Nuestro personal llevó a cabo una operación de búsqueda exhaustiva en el área, pero no se encontró evidencia de movimiento de leopardo. Tampoco se veían marcas de pug», dijo el funcionario.

Agregó que a veces, los residentes confunden gatos grandes u otros animales con un leopardo. «Aún así, desde que recibimos la llamada, nuestros equipos verificaron el lugar. No se encontraron leopardo», dijo, y agregó que las trampas de la cámara se instalarán como una medida de precaución.

Mientras tanto, la JNU en un comunicado dijo: «La última actualización de JNU: los funcionarios forestales no han confirmado la presencia de un leopardo en JNU. Han regresado después de la verificación de puntos».

Temprano en el día, las autoridades universitarias emitieron un aviso a los residentes después de que alguien del albergue Kaveri afirmara haber visto al animal. Estudiantes Se les pidió que permanecieran en el interior, se muevan en grupos, mantuvieran las puertas y las ventanas cerradas, y permanecieran vigilantes, especialmente alrededor del albergue Jhelum, la antigua casa de tránsito y el área del estadio.

