Delhi: estudiante de SAU presuntamente agredida sexualmente en el campus, lo que provocó protestas







Una estudiante del sur de Asia. Universidad (SAU) aquí fue presuntamente agredido sexualmente en el campus, lo que provocó protestas de los estudiantes. La estudiante fue encontrada herida, con la ropa rota, en el campus el lunes, un día después de que se denunciara su desaparición, dijo la policía el martes. SAU condenó el incidente «en los términos más enérgicos» y dijo que apoya a sus estudiantes.

Se ha registrado una FIR en las secciones pertinentes, dijo el subcomisionado de policía (Sur), Ankit Chauhan. Dijo que el estudiante fue encontrado cerca del auditorio de la universidad después de una búsqueda dentro del campus. La llevaron de urgencia a un hospital cercano para un examen médico y está recibiendo asesoramiento.

La estudiante le dijo a la policía que cuatro personas la arrastraron cerca del auditorio. Cuando la noticia sobre la presunta agresión sexual salió a la luz el lunes por la tarde, los estudiantes se reunieron en el bloque administrativo, acusando a la universidad de insensibilidad y demora en informar a la policía. Organizaron una sentada que duró más de ocho horas. En un comunicado emitido el martes, SAU aseguró a los estudiantes todo su apoyo.

