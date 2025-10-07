Delhi es testigo de lluvia de luz a moderada con tormentas eléctricas y vientos racheados







La capital nacional experimentó algunos hechizos de lluvia de luz a moderada en muchos lugares, acompañados de tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados con velocidades de 30-40 km / h durante las primeras horas de la mañana del martes, según el Departamento Meteorológico de la India ((Imd). Las imágenes del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi indicaron que había lluvia ligera. La capital nacional registró una temperatura de 21.8DEGC a partir de las 2:30 am ist. Los niveles de humedad se elevaron al 98 por ciento. Los vientos permanecen tranquilos, contribuyendo a la atmósfera quieta y nublada.

Para el martes, se espera que la temperatura mínima sea casi normal, mientras que es probable que la temperatura máxima esté por encima de lo normal en 1-2DEGC. Se espera que los vientos superficiales predominantes soplen desde la dirección norte-noreste a velocidades de hasta 15 kmph durante la mañana. Por la tarde, prevalecerán los vientos del este con velocidades de menos de 10 kmph, disminuyendo gradualmente a menos de 8 kmph desde la dirección sureste durante la noche y la noche, según el pronóstico del IMD.

El miércoles, es probable que Delhi sea testigo de un cielo parcialmente nublado. Se espera que las temperaturas máximas y mínimas oscilen entre 31-33DEGC y 20-22DEGC, respectivamente, con ambas temperaturas que permanecen casi normales. Los vientos superficiales predominantes son previsto soplar desde la dirección noreste a velocidades de 5-10 kmph durante la mañana. Los vientos aumentarán gradualmente a 10-15 kmph desde la dirección del noroeste durante la tarde y permanecerán a 10-15 kmph desde la dirección del noroeste durante la noche y la noche, según IMD.

Mientras tanto, el jueves, se espera que la ciudad experimente un cielo principalmente claro. Es probable que las temperaturas máximas y mínimas estén en el rango de 31-33DEGC y 20-22DEGC, respectivamente, con ambas temperaturas casi normales. Se espera que los vientos superficiales predominantes soplen desde la dirección del noroeste a velocidades de 5-10 km / h durante la mañana. Los vientos aumentarán a 10-15 kmph desde la dirección del noroeste durante la tarde y permanecerán a 10-15 kmph desde el noroeste dirección Durante la noche y la noche, según el IMD.

