Delhi: ejercicio de bomba ficticia realizada en el mercado de Paschim Vihar







El Delhi Policía El martes llevó a cabo un ejercicio de detección y eliminación de ‘bomba ficticia en el mercado nacional en Paschim Vihar West como parte de los mayores arreglos de seguridad antes del Día de la Independencia, dijo un funcionario.

Según la policía, se recibió información en la sala de control West Paschim Vihar sobre la sospecha de plantación de un objeto explosivo en el mercado. «Un equipo llegó inmediatamente al lugar, acordonó el área y comenzó una búsqueda sistemática».

El oficial dijo además que un agente de cabeza vio el objeto sospechoso durante la búsqueda. Fue examinado y luego confirmado que era un dispositivo ficticio colocado para el taladro de seguridad, agregó el oficial.

«El ejercicio tenía como objetivo probar la preparación en tiempo real de la policía local y los equipos de respuesta en caso de amenaza de bombas. Dichos ejercicios ayudan a evaluar nuestra preparación operativa, coordinación y tiempo de respuesta «, agregó.

La policía dijo que el mercado nacional, que atrae un alto piso, fue elegido para el ejercicio para garantizar que el ejercicio refleje un escenario del mundo real. Los asistentes al mercado se restringieron temporalmente al ingresar al área durante la operación de búsqueda, y la situación se normalizó poco después de que se aseguró el dispositivo.

La seguridad en el distrito exterior se ha intensificado, antes de las próximas celebraciones nacionales el 15 de agosto.

