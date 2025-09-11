Delhi: Dos por robar al hombre en Jahangirpuri







La gente ha sido arrestada por supuestamente robo Un hombre de sus pertenencias, incluido un arete de oro, en el área de Jahangirpuri del noroeste de Delhi, dijo el jueves la policía.

Jamil Alias ​​Tiya (25) y Moinuddin Alias ​​Chuha (30) fueron atrapados el miércoles. Anteriormente estuvieron involucrados en 15 casos de robo, arrebato, robo, robo y bajo la Ley de Armas, dijeron.

El 7 de septiembre, Sunil, de 34 años, un residente Jahangirpuri, regresaba después de comprar verduras cerca de Ambedkar Park cuando Jamil lo atrajo dentro del parque donde tres hombres lo emboscaron, dijo la policía.

Mientras uno de ellos sostuvo a Sunil por el cuello, Jamil lo amenazó con un cuchillo, y el tercer hombre lo robó de su teléfono móvil, Rs 730 Cash y A oro Pendiendo, dijeron.

Los ladrones sacaron por la fuerza el arete de Sunil debido al cual se lesionó. Después de esto, lo empujaron al suelo y huyeron, dijeron.

«Después de su queja, se registró un caso en la estación de policía de Jahangirpuri. Un equipo realizó redadas en múltiples ubicaciones después de analizar las imágenes de CCTV. Los dos acusados ​​fueron detenidos posteriormente, y un cuchillo utilizado en el crimen junto con el arete del demandante fueron recuperados de su posesión», dijo el oficial.

Durante interrogatorioLos dos hombres supuestamente admitieron su participación en el robo, dijo la policía, y agregó que está en marcha una mayor investigación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente