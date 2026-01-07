Delhi: Dos muertos, uno en estado crítico después de que un coche embistiera a un taxi cerca del fuerte Siri







Dos personas fueron delicado y otro resultó gravemente herido después de que un automóvil chocara contra un taxi cerca del Fuerte Siri en el sur de Delhi durante las primeras horas del miércoles, dijo la policía.

La policía recibió una llamada de PCR a las 4.20 horas sobre el incidente de August Kranti Marg. Un automóvil que viajaba desde Panchsheel Flyover hacia Andrews Ganj chocó contra un taxi que giraba a la derecha hacia Balbir Saxena Marg, dijo la policía.

El impacto de la colisión dejó a los tres ocupantes del taxi, incluido su conductor, con heridas graves.

Equipos policiales llegaron al lugar y trasladaron a los heridos al Centro de Traumatología AIIMS.

«Dos de ellos fueron declarados muertos por los médicos. La tercera persona se encuentra en estado grave y está bajo tratamiento», dijo un agente de policía.

La identidad del fallecido aún no ha sido establecida.

Los cuerpos fueron enviados para una autopsia, dijo.

El policía registraron un caso y detuvieron al conductor del automóvil, identificado como Krishansh Kapoor (21), residente del parque Udai del sur de Delhi.

También se le tomó una muestra de sangre para confirmar si estaba bajo los efectos del alcohol.

«La investigación preliminar sugiere que la colisión se produjo cuando el taxi giraba a la derecha. Se están escaneando imágenes de CCTV de la zona para determinar la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron al accidente. colisión«, agregó el oficial.

