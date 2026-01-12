Delhi: Dos acusados ​​más arrestados en el incidente de apedreamiento de Turkman Gate







La policía de Delhi arrestó el domingo a dos acusados ​​más en el Puerta turcomana Caso de apedreamiento, en el que entre 25 y 30 personas arrojaron piedras a la policía y a funcionarios del MCD después de que llegaron al lugar con JCB para demoler una invasión ilegal cerca de la mezquita de Faiz-e-Ilahi, según una orden del Tribunal Superior. Los acusados ​​han sido identificados como Fahim alias Sanu y Shehzad. Con su arresto, el número total de personas detenidas en relación con el caso aumentó a 18.

Anteriormente, la policía de Delhi impuso la Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) alrededor de la mezquita Faiz-e-Ilahi en Delhi, restringiendo las reuniones tras el reciente incidente de apedreamiento cerca de la zona de la puerta, dijeron funcionarios el viernes. Había hecho un llamamiento a la gente para que ofreciera oraciones en casa.

El jueves, policía de delhi Confirmó que 30 personas han sido identificadas por su presunta participación en la violencia. La identificación se realizó mediante imágenes de CCTV y videos virales que circulan en las redes sociales. Como resultado, equipos policiales han lanzado redadas en múltiples lugares para detener a los sospechosos restantes.

El 7 de enero, la Corporación Municipal de Delhi (MCD) llevó a cabo una campaña de demolición en el área invadida en las cercanías de Faiz-e-Elahi Masjid, Turkman Gate, cerca de Ramlila Maidan, Delhi, después de la orden del Tribunal Superior, que se anunció a primera hora de la mañana del día, según un comunicado oficial de la Policía de Delhi.

Durante la campaña de demolición, entre 25 y 30 personas arrojaron piedras a la policía y a los funcionarios del MCD después de que llegaron a Turkman Gate con JCB para demoler. invasión ilegalsegún orden judicial. Como resultado, cinco policías sufrieron heridas leves en el incidente. Según el subcomisionado de policía (DCP) del Distrito Central, Nidhin Valsan, el personal policial recibió tratamiento en el hospital cercano.

Antes de la campaña de demolición, se celebraron varias reuniones de coordinación con miembros del Comité Aman y otras partes interesadas locales para mantener la paz y evitar incidentes adversos. Se tomaron todas las medidas preventivas y de fomento de la confianza posibles, según el comisionado conjunto de policía de Central Range, Madhur Verma.

Sin embargo, los funcionarios dijeron que «algunos malhechores» intentaron crear disturbios arrojando piedrasy la situación fue rápidamente controlada mediante un «uso mínimo y medido de la fuerza».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente