Delhi: CM Rekha Gupta ofrece Usha Arghya en Hathi Ghat mientras concluye Chhath Puja







Ministro Principal de Delhi Rekha Gupta El martes participó en los rituales finales de Chhath Puja en Hathi Ghat cerca de ITO en la capital nacional, ofreciendo el «Usha Arghya» al Sol naciente y realizando oraciones tradicionales.

CM Rekha expresó su gratitud y alegría y dijo que se sentía afortunada de ser parte del festival sagrado. «Tengo la suerte de poder participar en el culto de Chhati Maiya y todos juntos disfrutamos de este gran festival de Chhath», dijo CM Rekha Gupta a ANI.

El martes por la mañana temprano, devotos de todo el país ofrecieron «Usha Arghya» al Sol naciente, marcando la culminación de Chathat Puja. Miles de personas se reunieron a lo largo de orillas de ríos, estanques y ghats para realizar rituales y buscar bendiciones para la prosperidad y el bienestar.

En Bihar, la gente acudió en masa a los ghats y a las orillas de los ríos para asistir al «Usha Arghya». Los devotos colocaron cuidadosamente ofrendas, incluidas flores y frutas, en varios lugares del ghat. Se desplegó personal de seguridad en los principales ghats para garantizar el desarrollo fluido de las celebraciones.

En Delhi, el Yamuna Ghat fue testigo de una gran afluencia de devotos que ofrecían arghya al sol naciente. El Hathi Ghat de ITO se iluminó y los devotos realizaron los rituales finales de छाठ entre himnos y cánticos.

Los devotos se habían reunido en gran número en los ghats de Varanasi para realizar los rituales de Chhath Puja el último día. Los devotos también atestaron Shastri Ghat para ofrecer oraciones el último día.

El Chhath Mahaparv de cuatro días comenzó el 25 de octubre con el ritual de Nahay-Khay, seguido de Kharna el 26 de octubre, Sandhya Arghya (ofrendas de la tarde) el 27 de octubre y concluyó el 28 de octubre con Usha Arghya (ofrendas de la mañana).

