Delhi CM Rekha Gupta atacó durante Jan Sunwai, sospechoso detenido







El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, fue presuntamente atacado el miércoles por la mañana mientras asistía a un programa ‘Jan Sunwai’ en su oficina de campamento en líneas civiles. Su oficina confirmó el incidente y dijo que se tomaron medidas inmediatas, informó PTI.

Un senior policía El oficial declaró que el acusado había sido detenido en el lugar y que actualmente estaba bajo interrogatorio. El DCP del Norte de Delhi, junto con otros altos funcionarios de la policía, se apresuró a la ubicación para evaluar la situación.

Según fuentes de la policía de Delhi, el hombre involucrado en el ataque ha sido identificado como Rajesh Bhaiji, un residente de Rajkot en Gujarat. Las investigaciones están en marcha para determinar su motivo y antecedentes, informó PTI.

La Oficina del Ministro Principal emitió una declaración, diciendo: «Una persona atacó a Delhi Primer ministro Rekha Gupta durante ‘Jan Sunwai` hoy. La policía de Delhi ha detenido al acusado y lo está interrogando «.

Según lo informado por PTI, las fuentes del BJP de Delhi afirmaron que el atacante tenía alrededor de 35 años. Agregaron que primero se acercó al CM con algunos documentos durante la audiencia antes de volverse agresivo de repente e intentar asaltarla.

Delhi BJP El presidente Virendra Sachdeva se reunió con el CM después del incidente y dijo a los periodistas que, aunque Rekha Gupta estaba visiblemente perturbada por el episodio, estaba a salvo. «Durante el` Jan Sunwai` esta mañana, el CM estaba interactuando con el público como de costumbre cuando un hombre se acercó a ella, entregó algunos documentos y de repente le puso la mano, intentando atraerla hacia él. En la pelea que siguió, la gente lo superó … su identidad y otros detalles están siendo investigados por la policía «, dijo.

Sachdeva también desestimó la especulación de que el CM fue abofeteado o atacado con una piedra. Agregó que tales actos eran inaceptables en política. Aseguró que las sesiones ‘Jan Sunwai’ continuarían y dijo que Gupta había dejado en claro que no cancelaría sus programas programados. Por ahora, ella estaba descansando, informó PTI.

Seguridad Los arreglos en la oficina del campamento del CM se han apretado significativamente después del incidente. Las autoridades confirmaron que el Ministerio del Interior (MHA) había sido informado.

Los testigos oculares narraron lo que vieron durante la audiencia pública. Un participante dijo: «Todos estábamos sentados. Una persona cuyo turno vino se sentó con el CM. Estaba hablando con el CM y de repente la atacó. Escuchamos un sonido fuerte. E inmediatamente la policía detuvo a la persona».

Otro ciudadano, Shailender Kumar, que había venido a presentar una queja sobre los problemas de alcantarillado en su localidad, comentó: «Escuchamos que alguien ha abofeteado al primer ministro. Esto no está bien».

El incidente fue ampliamente condenado por los líderes políticos. El ex primer ministro de Delhi y actual líder de la oposición Atishi expresó su preocupación, diciendo que esperaba que Gupta estuviera a salvo e instó a la policía a tomar medidas estrictas contra el culpable, informó PTI.

El comisionado de policía de Delhi, SBK Singh, visitó el lugar más tarde en el día para revisar la situación de seguridad, informó PTI.

Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, también criticó fuertemente el ataque.

«Ella se preocupa por Delhi. Esto es angustiante para sus detractores. Condeno el ataque contra ella en las palabras más fuertes», dijo.

(Con entradas de PTI)





