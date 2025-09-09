Delhi CM anuncia una compensación para los agricultores afectados por inundaciones







El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, en Martes Compensación anunciada para agricultores cuyos cultivos fueron destruidos debido a las recientes inundaciones.

El Ministro Principal celebró una reunión con los magistrados de distrito de los 11 distritos de ingresos y los elogió en sus esfuerzos para abordar la situación de la inundación.

«Tuve una reunión con los magistrados de distrito. Los funcionarios han estado trabajando con alerta y todo el día para enfrentar la situación.

«El gobierno brindará asistencia a las personas afectadas por las inundaciones. También proporcionaremos una compensación a los agricultores cuyos cultivos se vieron afectados debido a la inundación. Para garantizar que Delhi pueda volver a ponerse de pie nuevamente, el gobierno ayudará a las personas», dijo Gupta a los periodistas después de la reunión.

Ella dijo que el gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) debería obtener una lista de agricultores cuyos cultivos se vieron afectados para que puedan recibir asistencia a tiempo.

Las autoridades dijeron que la Oficina del Ministro Principal (CMO) ha puesto en marcha el proceso para proporcionar una compensación a las personas afectadas.

«La CMO ha buscado un informe de los magistrados de distrito de los 11 distritos de ingresos sobre las pérdidas incurridas por los agricultores. Mientras que seis distritos, norte, centro, este, noreste, sureste y Shahdara, han sido muy afectados, existe la posibilidad de que exista la posibilidad de que exista cultivos Puede haber sido afectado en otros distritos también «, dijo un alto funcionario.

El nivel de agua del río Yamuna tocó el más alto de la temporada a 207.48 metros en la estación principal de inundación de Delhi el jueves pasado.

En los últimos días, el río ha inundado varias áreas a lo largo de sus orillas.

Se han establecido carpas en la autopista Delhi-Meerut, cerca de Mori Gate y en Mayur Vihar para acomodar temporalmente a los evacuados de áreas bajas cerca del río.

Áreas como el mercado de monasterios, Madanpur Khadar y Yamuna Bazar fueron inundadoincitando a las personas a cambiar a campamentos de socorro.

El funcionario dijo que se ha pedido a todos los magistrados de distrito que compilen un informe y lo presentaran a la oficina del Comisionado de División. El informe se enviará a la CMO.

«En muchas áreas, los problemas podrían estar localizados. La violación de drenaje de Mungeshpur había inundado a Jharoda Kalan en el suroeste de Delhi. Casi 2,000 personas fueron evacuadas de las áreas inundadas. Esos casos también se considerarán», agregó.

Una sección del drenaje de Mungeshpur en Bahadurgarh (en el distrito de Haryana Jhajjar) se rompió el martes, con agua entrando en pueblos y colonias no autorizadas ubicadas cerca de la frontera de Delhi-Haryana.

Temprano en el día, la oposición Aam Aadmi Party (AAP) exigió que la ciudad gobierno Proporcionar compensación a los golpeados por inundaciones en Delhi.

