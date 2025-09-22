Delhi CM a Arvind Kejriwal: Centrarse en la gente de Punjab, no los discursos de las redes sociales







El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, golpeó el lunes en AAP Supremo Arvind KejriwalPidiéndole que se concentre menos en encontrar sus discursos en las redes sociales y estar con la gente de Punjab que recientemente luchó contra las inundaciones.

Sus comentarios llegaron un día después de que el ex primer ministro de Delhi, Kejriwal, había marcado un video clip de Gupta hablando sobre la manipulación EVM.

«Quiero decirle al Sr. Kejriwal: Pase menos tiempo viendo mis videos, carretes y entrevistas en las redes sociales. Parece más interesado en recortar porciones de ellos para atacarme. Si hubiera dedicado la misma energía a centrarse en Delhi, sus ciudadanos no estarían tan infeliz hoy», dijo en el evento de colocación de piedra de la depósito de Bus de Hari Nagar.

Kejriwal había compartido un clip en X en el que el Ministro Principal, mientras respondía a una pregunta sobre las acusaciones de Hacking EVM, dijo: «Durante 70 años Congreso ¿Fue piratear máquinas de votación electrónica (EVM) y no pasó nada, pero cuando BJP lo hizo, de repente se convirtió en un problema? «

Su supuesta declaración creó un alboroto político en Delhi y alimentó los debates de que el BJP capturó el poder en la capital a través del robo de votos.

BJP había respondido, diciendo que era impactante que Kejriwal estuviera publicando una parte editada de una entrevista con Gupta.

Gupta luego dijo: «Usted presentó las palabras del primer ministro de un estado de manera distorsionada. Deberías estar avergonzado. Has sido un ministro principal durante 11 años.

«Estoy de pie con la gente de Delhi. Dejó el DTC en pérdidas. Lo traeremos de vuelta con ganancias «, agregó.

