Delhi: Cinco detenidos por apedrear durante una campaña de demolición cerca de una mezquita







Delhi Policía Han arrestado a cinco personas en relación con el incidente de apedreamiento durante la campaña de demolición cerca de una mezquita, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de la mezquita Faiz-e-Ilahi en el área de Turkman Gate, cerca de Ramlila Ground, donde las autoridades lanzaron una operación contra la invasión.

La protesta se vuelve violenta durante la demolición de una mezquita y el lanzamiento de gases lacrimógenos

Según funcionarios de la Corporación Municipal de Delhi (MCD), la campaña se llevó a cabo para limpiar estructuras no autorizadas de los terrenos contiguos a la mezquita y áreas cercanas, de conformidad con las instrucciones emitidas por el Tribunal Superior de Delhi el 12 de noviembre de 2025.

El ejercicio de demolición comenzó en la madrugada del miércoles, con una fuerte presencia de personal cívico y policial. Las autoridades afirmaron que se desplegaron entre 10 y 17 excavadoras como parte de la operación.

Mientras comenzaba la demolición, un gran número de residentes se reunieron afuera del mezquitalevantando consignas y protestando contra la acción.

La situación pronto se volvió volátil cuando algunos miembros de la multitud intentaron traspasar las barricadas policiales y comenzaron a arrojar piedras al personal de seguridad. La policía respondió disparando granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y evitar que se extendieran los disturbios.

FIR registrado después de enfrentamientos por demolición; búsqueda de acusados

La FIR se presenta en secciones relacionadas con disturbios, agresión a un servidor público y obstrucción de un servidor público en el desempeño de su deber.

Anteriormente, la policía había detenido 10 personas para interrogar en relación con el incidente.

La búsqueda de otros está en marcha.

Se esperan más detalles.

Más temprano el martes, el Tribunal Superior de Delhi había emitido un aviso sobre una petición presentada por el comité de gestión de Masjid Syed Elahi, que impugnaba la decisión del MCD de eliminar lo que denominó supuestas invasiones de terrenos contiguos a la mezquita y un cementerio cercano en Ramlila Maidan.

Sin embargo, las autoridades cívicas sostuvieron que la acción estaba en consonancia con las instrucciones judiciales relativas a construcciones no autorizadas.

(Aportes de IANS)





