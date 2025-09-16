Delhi BMW Accidente: FIR contradice la declaración de DCP, dice el abogado del acusado







Abogado Vikas Pahwa, abogado del acusado en el Accidente de Delhi BMW Cerca de Dhaula Kuan, ha afirmado que el FIR en el incidente contradice lo que dijo el DCP en su conferencia de prensa.

«Leemos el FIR, que se registró 10 horas después del incidente. El incidente ocurrió a las 1.30 p.m. y se presentó un FIR a las 11.30 p.m. … La información en el FIR contradice la conferencia de prensa del DCP … parece incorrecta», dijo Pahwa a ANI. El conductor acusado, Gaganpreet Kaur, fue arrestado por la policía de Delhi el lunes y luego remitido a la custodia judicial durante dos días por el tribunal. El accidente dejó a una persona muerta y su esposa herida.

«If someone dies because of rash and negligent driving, then it is a bailable offence. If someone tries to turn it into a non-bailable offence by adding certain sections, it is unfortunate. The DCP stated that the accident happened when the car crashed at a very sharp turn. When the accident happened at a sharp turn, the forward portion of the car crashed first. Two people on a two-wheeler were hit and slammed into a DTC bus,» Pahwa dicho.

«Según el CCTVNo se proporcionó en la corte … el acusado, su esposo y sus hijos todavía estaban en el automóvil. Sus bolsas de aire también se abrieron, y también están heridas. Este no es el caso de la erupción y la conducción negligente … ¿cómo puede ser un caso de 304 (homicidio culpable que no equivale a asesinar)? La acusación es que llevaron a las víctimas a un hospital a 45 minutos «, agregó.

Dijo que hay evidencia de que el acusado habló con el médico por teléfono sobre su llegada y les pidió que se prepararan para la emergencia. «Según el taxistaLos médicos los trataron adecuadamente. Llegaron al hospital en 46 minutos, y alrededor de las 2.16 a.m., fue declarado muerto. La versión del FIR es la versión de IO … al acusado se le ha otorgado una custodia judicial de 2 días. Hemos presentado la solicitud de fianza. La audiencia es el día después de mañana «, dijo Pahwa.

El automóvil BMW se metió en una motocicleta el domingo. La motocicleta también golpeó un autobús a la izquierda durante el impacto. Navjot Singh, un empleado del Ministerio de Finanzas y residente de Hari Nagar, fue declarado muerto. Su esposa sufrió múltiples fracturas y heridas en la cabeza.

El defensor de Navjot fallecido, Ishan Dewan, dijo a Ani: «… la policía exigió la custodia judicial y no la custodia policial. El tribunal ha otorgado custodia judicial por dos días. El abogado del acusado ha trasladado una solicitud de fianza hoy … Lo importante en este momento es que el desafortunado incidente que ha sucedido no debería volver a ocurrir … presentaremos todos los hechos en la corte … «

