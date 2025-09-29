Delhi BJP obtiene una dirección permanente después de 45 años: PM presenta un edificio de 5 pisos







Después de una espera de 45 años, el Partido Delhi Bharatiya Janata (BJP) finalmente obtuvo su dirección permanente en Pandit Deen Dayal Upadhyay Marg el lunes. El edificio de cinco pisos y de última generación fue presentado por Primer Ministro (PM) Narendra Modi En una función a la que asistió el presidente de BJP, JP Nadda, el segundo ministro de Delhi, Rekha Gupta, los ministros de la Unión, el jefe de Delhi BJP, Virendra Sachdeva, y otros líderes superiores y funcionaron.

La oficina de Delhi BJP comenzará a cambiar desde su ubicación actual en Pandit Pant Marg al nuevo edificio alrededor de Diwali, informó la agencia de noticias PTI, citando a los líderes del partido. Actualmente, BJP opera desde un bungalow cerca de Gurudwara Rakabganj en Delhi de Lutyens.

«Agradezco al liderazgo central por este cargo permanente de Delhi BJP que funcionó desde Ajmeri Gate Chowk, Pant Marg durante muchos años. Esto alivia el dolor que los trabajadores del partido en ausencia de un edificio de oficinas permanente», dijo Sachdeva.

La nueva oficina incorpora elementos de la arquitectura del sur de la India, con altos pilares en la entrada y en la fachada, informó PTI, citando BJP líderes.

Ubicado en una parcela de 825 metros cuadrados, el edificio de cinco pisos tiene un área acumulada de 30,000 pies cuadrados, incluida la fachada, la entrada y los pilares. La estructura es amigable con el medio ambiente y está equipada con comodidades modernas, agregaron los líderes.

El edificio incluye dos sótanos para el estacionamiento de vehículos. El primer piso alberga un auditorio con una capacidad de 200 personas, mientras que el segundo acomoda las oficinas del partido Morchas and Cells, dijo a PTI un líder principal de Delhi BJP.

El tercer piso tiene oficinas de los vicepresidentes de Delhi BJP, secretarios generales y otros oficiales, junto con una sala de conferencias con asientos para 50 y una biblioteca. El cuarto piso está reservado para las oficinas del Presidente de Delhi BJP, Secretario General (Organización) y a cargo, y también cuenta con una sala de reuniones para 15-20 personas. Una sala de conferencias de prensa se encuentra en la planta baja.

El precursor de BJP, Jan Sangh, operó desde el concurrido área de Naya Bazar en Old Delhi antes de 1975. Luego pasó al segundo piso de un edificio alquilado en Ajmeri Gate Chowk en 1975, dijo el jefe de medios de Delhi BJP, Praveen Shankar Kapoor.

Después de que se formó el BJP el 6 de abril de 1980, el Delhi La oficina continuó funcionando desde Ajmeri Gate Chowk hasta 1989. La oficina se mudó brevemente a 20, Rakabganj Road antes de las encuestas de Lok Sabha de 1989, y luego trasladó a su ubicación actual a los 14 años, Pandit Pant Marg, un bungalow asignado al líder del partido Madan Lal Khurana, elegido MP del asiento de Sadar Bazar.

«La fiesta había estado haciendo esfuerzos para un cargo permanente por mucho tiempo, pero algo o el otro retrasó la construcción. Finalmente, la tierra para la nueva oficina se obtuvo en 2022-23», dijo Kapoor.

Construcción El trabajo comenzó en 2023 después de una ceremonia de Bhumi Poojan presidida por el presidente de BJP JP Nadda. «Después de una larga espera de 45 años, el Delhi BJP ahora tiene su edificio de oficinas permanente», agregó Kapoor.

(Con entradas PTI)





Fuente