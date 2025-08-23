Dele Alli finalmente hizo un sonido después de ser congelado por clubes ricos indonesios

VIVA – Dele al Únete al club de la Serie A, Comoen enero con la esperanza de poder revivir su carrera que se desvanece. Sin embargo, en realidad no fue sin problemas para el centrocampista británico.

Como se introdujo oficialmente, Alli solo apareció una vez. Terminó amargamente. Abajo como sustituto en el minuto 81, cuando Como se enfrentó a AC Milan, fue inmediatamente recompensado con una tarjeta roja. Desde el incidente, Alli nunca más ha recibido minutos para jugar.

Los medios británicos incluso dijeron que Alli había sido congelado por el entrenador de Como, Cesc Fàbregas. Esta situación elevó los rumores de que el jugador de 29 años consideró los zapatos colgantes más rápido.

La noticia claramente hizo preocuparse a muchas fiestas. Comprensiblemente, Alli fue considerado una vez como uno de los grandes talentos del fútbol inglés cuando brilla en el Tottenham Hotspur bajo el cuidado de Mauricio Pochettino. Sin embargo, sus rayos se desvanecieron lentamente hasta que finalmente su carrera cayó libre.

En medio de esa especulación, Alli finalmente abrió su voz a través de las redes sociales. A través de las cargas de Instagram, parecía sonreír mientras daba un signo de paz. Aún más interesante, incluyó una breve leyenda llena de significado: «Continúa sonriendo y sigue trabajando duro».

Esta carga parecía ser la respuesta que no había renunciado a pesar de que su carrera estaba en el punto más bajo. Todavía estaba decidido a regresar al campo, a pesar de que su futuro en Como todavía no estaba claro.

Desde que robó la atención en su temporada de debut con Tottenham en 2015, la carrera de Alli está llena de giros y vueltas. Después de desvanecerse en los Spurs, se mudó a Everton en 2022, había sido prestado a Besiktas, pero no parecía consistente hasta que finalmente se liberara.

Ahora, la primera carga después de más de un mes de vacío es una señal de que el viaje de Dele Alli no se ha completado. Si la resurrección ocurrirá en Como o en otro lugar, el tiempo responderá.