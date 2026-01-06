Delcy Rodríguez se desempeña oficialmente como presidenta interina de Venezuela

Caracas, EN VIVO – Vicepresidente y Ministro de Petróleo, Delcy Rodriguezjuró como presidente interino Venezuela el lunes tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos el sábado 3 de enero.

«Lo juro en nombre del comandante Hugo Chávez», dijo Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, refiriéndose al presidente de Venezuela de 1999 a 2013.



Vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez

También expresó profunda preocupación por el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Me siento triste por el secuestro de dos héroes que ahora son rehenes en Estados Unidos», dijo.

Maduro y Flores fueron arrestados por personal estadounidense en un operativo la madrugada del sábado. Fueron llevados inmediatamente a Nueva York, donde enfrentaron cargos criminales por drogas y armas de fuego.

Tras el arresto de Maduro por parte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Venezuela ordenó a Rodríguez que actuara «inmediatamente» como presidente interino.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump prometió afirmar el control estadounidense en Venezuela por el momento, incluso mediante el despliegue de personal militar estadounidense si fuera necesario. (Hormiga)