Dela Dewi y Sarah Azhari celebra el aniversario indonesio en Florida junto con la diáspora Indonesia

Florida, Viva -El 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia fue animado en Florida, Estados Unidos. Una serie de diáspora del país se reunieron para volar el espíritu del nacionalismo, incluidas las hermosas actrices Sarah Azhari y su mejor amigo, estilista de moda Dela Dewi.

Dela Dewi reveló que voló con Sarah desde Los Ángeles a Florida para asistir a una invitación especial de la comunidad de la diáspora indonesia en Orlando.

«Sarah y yo de Los Ángeles volamos a Florida.

En el evento lleno de matices de unión, Sarah Azhari pareció entretener a la gente indonesia cantando varias canciones, desde canciones populares hasta Dangdut. El clímax, Sarah, junto con todos los asistentes, cantan canciones nacionales llenas de entusiasmo, «Gebyar Gebyar» de Gombloh, quien quemó con éxito el amor de la patria en el extranjero.

No solo entretenimiento musical, celebración 17 de agosto Esto también está animado por el tradicional desfile de modas Nusantara que usa la diáspora local. También hay bailes regionales como bailes de placas y bailes javaneses que se muestran con trajes completos.

El evento fue cada vez más animado con el cuestionario de historia de la independencia acompañado de premios de premios de la puerta. La presencia de varias especialidades indonesias como Lemper, tortas de nidos de hormigas, rollos de primavera, a Cendol, lo que se suma a la atmósfera de nostalgia.

«Es genial ver a la diáspora muy compacta. Bailamos juntos acompañados de las alegres canciones de Sarah que hacen que todos se agiten. Todo parece feliz de reunirse para conmemorar el Día de la Independencia de la República de Indonesia. ¡Saludos Merdeka!» escribió Dela Dewi llena de entusiasmo.

A esta celebración también asistieron extranjeros que participaron en disfrutar de la atmósfera festiva típica de Indonesia. La calidez es la prueba de que, aunque está lejos de la patria, el espíritu de independencia sigue vivo en los corazones de la diáspora de Indonesia en todo el mundo.