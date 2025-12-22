Del transporte al agua potable

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que el gobierno provincial de DKI Yakarta proporcionaría incentivos para los trabajadores. Estos incentivos consisten en transporte, subsidios agua limpia PAM Jaya hasta BPJS Salud.

Lea también: Conozca a Purbaya, Anindya Bakrie analiza la desregulación y los incentivos para el sector de muebles electrónicos



«El gobierno de DKI Yakarta proporcionará incentivos. El primero son incentivos para el transporte», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta citado por ANTARA, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Si los trabajadores utilizan el transporte gestionado por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta, será gratuito.

Lea también: Política de WFA ASN, Pramono: si el servicio está en contacto directo con las personas, éstas siguen trabajando en el campo



Luego, dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) también cubrirá los costos de salud de BPJS para los trabajadores que no obtienen estas instalaciones donde trabajan.

En tercer lugar, Pramono dijo que el Gobierno de Yakarta también proporcionará subsidios de agua potable de PAM Jaya a los trabajadores.

Lea también: Pramono, empatizando con el desastre de Sumatra, enfatiza que Yakarta no celebrará una fiesta de fuegos artificiales de Año Nuevo



«Le pregunté a PAM Jaya, si los trabajadores o los trabajadores quieren recibir subsidios de agua potable de PAM Jaya, entonces se los proporcionaremos», dijo Pramono.

Destacó que este incentivo se dio porque no está regulado en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 51.

«Porque sabemos que actualmente, en condiciones económicas mundiales como ésta, cosas como esas harán que los trabajadores o trabajadoras tengan más energía para trabajar mejor», dijo.

Pramono apunta a debates relacionados Salario Mínimo Provincial (UMP) puede completarse hoy para que pueda anunciarse oficialmente al público de inmediato.

Pramono dijo que hoy la discusión final la llevará a cabo el Gobierno Provincial de DKI Yakarta como mediador entre empresarios y trabajadores.

Pramono explicó que la discusión también se referiría al Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 de 2025 como referencia rectora en las discusiones para determinar el UMP.

«En la UMP que se ha aplicado de acuerdo con el PP, la cantidad es de 0,5 a 0,9. Definitivamente se producirán tira y afloja», dijo Pramono.

Sin embargo, Pramono dijo que el Gobierno de Yakarta actuará de manera justa con los empleadores y los trabajadores.