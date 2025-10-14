Del hogar al espacio de la historia, interpretando la vida a través del arte de la arquitectura

VIVA – un largo viaje por el mundo arquitectura A menudo no se trata sólo de construir edificios, sino también de tejer la historia y el significado detrás de cada espacio. Ese es el espíritu representado en la exposición de arte titulada «Una vida menos ordinaria», una celebración de los 15 años de trabajo creativo del arquitecto y fundador del estudio Atelier Riri, Riri Yakub.

Esta exposición no es sólo un reflejo de las obras, sino también del viaje de la vida. Se mostrarán los antecedentes y procesos creativos detrás de diversas obras a través de imágenes, maquillajes, instalaciones multisensoriales y audioguías que enriquecen la experiencia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Este viaje no se trata sólo de construir espacio, sino de comprender la vida en él. Una vida menos ordinaria es nuestra forma de celebrar ese proceso, un viaje lleno de aprendizaje, coraje y gratitud», dijo Riri Yakub en el área de Bintaro el martes 14 de octubre de 2025.

Lo que es muy interesante es que esta exposición se llevó a cabo en Kiri House 2.2, la segunda casa privada de Riri Yakub que aún está en construcción en el área de Bintaro, en el sur de Tangerang. La casa, que aún no está completamente terminada, se ha convertido en el símbolo de un camino que continúa desarrollándose, lleno de procesos y experimentos.

Esta exposición presenta 15 piezas curadas que cuentan los hitos importantes del viaje de Atelier Riri. Todo se presenta en formato de narración de historias, completo con una audioguía que ayuda a los visitantes a comprender la historia detrás de cada obra. A la izquierda, la Casa 2.2 consta de tres plantas, en cada planta hay obras expuestas.

«Así que esta exposición es en realidad una narración de historias… si no escuchas el audio, probablemente no obtendrás ninguna idea de la historia», dijo Riri.



Arquitecto y fundador del estudio Atelier Riri, Riri Yakub

Más que una simple retrospectiva, “A Life Less Ordinary” es un medio de reflexión y una nueva dirección para Atelier Riri. A través de la iniciativa Arfou, el estudio busca combinar arquitectura, arte y responsabilidad social. El objetivo es que el diseño no sólo sea bonito, sino que también contribuya realmente a la sociedad y al medio ambiente.

“ser arquitecto «Eso es algo que no todos podemos planear… para mí personalmente, ser arquitecto es algo a lo que tengo que contribuir continuamente… Quiero que lo que hemos creado se pueda compartir y contribuir siempre», dijo Riri.