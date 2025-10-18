Del festival al legado, música que nunca muere

Jacarta – La voz dorada sigue siendo la misma, cálida y llena de alma. Harvey Mahillollola leyenda música Indonesia, cumplió 50 años de su carrera en el mundo del canto a través de un concierto en solitario titulado «I’m Still Here», que se celebró en el Teatro Ciputra Artpreneur, en el sur de Yakarta, el 17 de octubre de 2025.

Lea también: El músico D’Angelo muere a los 51 años, aquí están las huellas de su carrera en el mundo de la música R&B



Cinco décadas no es poco tiempo para mantener el compromiso y el amor por la música. En este concierto de dos horas, Harvey presentó nostalgia eterna, amor y pasión por la música, un tributo a los fans que lo han apoyado lealmente desde 1975.

«I’m Still Here no es sólo el título de un concierto. Es una declaración de vida. Todavía estoy aquí, sigo cantando y sigo amando la música», dijo Harvey con su sonrisa característica.

Lea también: Fin del descanso, regreso de Prinsa Mandagie a través del sencillo Return to Me



Una etapa llena de amor y colaboración entre generaciones

Este magnífico concierto contó con nuevos arreglos de varios éxitos de Harvey del renombrado compositor Andi Rianto, acompañado por una magnífica orquesta que brindó una sensación de elegancia.

Lea también: Buya Yahya explica las leyes musicales según Ulama, no todos los instrumentos musicales están prohibidos



Harvey también invitó a varias estrellas invitadas de distintas generaciones. Uno de ellos, Mikha Tambayong, su sobrino, interpretó un dulce dúo con él cantando la legendaria canción «September Morning».

El escenario también se animó con la aparición de Arika, una pequeña cantante talentosa, que interpretó la canción «Permata Hatiku» acompañada por el sonido del arpa de Maya Hasan.

Un momento conmovedor ocurrió cuando Harvey apareció en el escenario con sus dos hijos, Joshua Malaihollo y Ben Malaihollo, interpretando la canción «Thank You Love». La colaboración entre padre e hijo refleja la calidez de la familia así como el viaje interior de una leyenda que continúa inculcando valores musicales y amor en su vida.

No menos interesante, Harvey también invitó a Piche Kota, un concursante de la temporada 13 de Indonesian Idol con sangre ambonese, a interpretar las canciones «Ambon City» y «Afternoon Rain Time». El dueto entre dos generaciones de cantantes amboneses fue recibido calurosamente por el público.

En el magnífico escenario, Harvey lució deslumbrante con ropa diseñada por Ivan Gunawan, que enfatizó el aura elegante y el carisma del «tigre del festival» a la edad de 63 años.

Concierto significativo: festival, familia y legado

El concierto “I’m Still Here” no es sólo una celebración de una larga carrera, sino una reflexión sobre la vida. Tres grandes pilares son el alma de este espectáculo: