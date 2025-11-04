Del éxtasis, decirle ‘te amo’ a Beby, a ser rehabilitado

Jacarta – A finales de octubre de 2025 llegaron noticias impactantes del mundo del entretenimiento de Indonesia. ¿Cómo no podría ser, artista? Leonardo Leonardoo quien se llama familiarmente Onadaasegurado la policia debido a casos de sospecha de abuso drogasel jueves 30 de octubre de 2025.

No solo, el ex vocalista de la banda Killing Me Inside fue detenido junto a su esposa, Beby Prisilliaen Trevista Rempoa East Housing, East Ciputat, South Tangerang. Pero quién hubiera pensado, la esposa no sabía nada sobre los hábitos de su marido.

«Según los resultados del examen, su esposa no sabía nada. Cuando fue arrestado, sus actividades diarias eran normales como de costumbre», dijo el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, el comisionado adjunto de policía Wisnu Wirawan, citado el miércoles 5 de noviembre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, AKP Wisnu Wirawan (derecha) Foto : Muelle. Policía metropolitana del oeste de Yakarta

Antes de arrestar a Onad, la policía arrestó primero a un hombre con las iniciales KR en el área de Sunter, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. De manos de KR, la policía confiscó metanfetamina y éxtasis. El desarrollo continuó hasta que terminó en la casa de Onad. Desde allí, la policía encontró una barra de marihuana, papel y varias pruebas más.

«El éxtasis se ha consumido (consumido)», dijo el general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, quien en ese momento todavía era jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el viernes 31 de octubre de 2025.



General de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi

Los resultados de las pruebas de orina mostraron que Onad dio positivo en anfetamina, metanfetamina y THC. Mientras tanto, Beby Prisillia fue declarada negativa y enviada inmediatamente a casa. Luego, el lunes 3 de noviembre de 2025, Onad se sometió a una evaluación en la Agencia Nacional Provincial de Estupefacientes (BNNP) de DKI Yakarta, después de que su familia presentara una solicitud de rehabilitación.

Después de pasar por el proceso de evaluación del BNNP de DKI Yakarta, Onad finalmente se sometió oficialmente a rehabilitación. Fue enviado a la Fundación Indonesia de Recuperación Natura (Ultra) en el área de Lebak Bulus, en el sur de Yakarta, desde el martes 4 de noviembre de 2025 por la mañana. Estará allí durante 3 meses. El AKP Vishnu también reveló la razón por la que Onad finalmente fue rehabilitado.

«El interesado es simplemente un usuario, no un comerciante. Por lo tanto, los resultados de la evaluación indican que es apropiado para la rehabilitación», afirmó.

Investigando más a fondo, resulta que se reveló la razón por la cual Onad estaba tan decidido a consumir los bienes ilícitos. El comisionado de policía Budi Hermanto, como actual jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, dijo que la causa era un problema personal. Sin embargo, no hubo mayores detalles sobre el problema personal en cuestión.