Del destino y el logro







Cansado de casi 12 horas de viaje entre Bozen en Italia Y Graz en Austria, aproveché la cama extra en mi habitación de hotel para acostarme y trabajar para que el resplandor de mi computadora portátil no perturbara a mi hijo de seis meses. Era un soldado que tomó cuatro siestas durante el día y se mantuvo de buen humor, sonriendo a otros pasajeros, reaccionando a sus gestos de ‘Peekaboo’ con risas y deleite, y mirando con curiosidad sin filtrar en todo lo que está en la inmediato de su ser, el greoves en el fondo de la ventana, la textura de la mesa en el auto restaurante, la sensación de la sensación de la visión, la cara, y todo lo que es más allá, el green de la carada, y todo lo que es más allá, todo lo que es más allá, el green de todo, y todo lo que es más allá, el green de todo, y todo lo que es más allá de la cara, y todo lo que es más allá de la cara, y todo lo que es más allá de la cara, y todo lo que es más allá de la cara, y todo lo que es más allá de la cara, la visión, y todo lo que es más allá de la cara, la cara y todo lo que es más allá de la cara. Prados alpinos pasando por la densidad de la niñón omnipresente. Es oficialmente otoño en Europa, pero tendremos que esperar al menos una semana para la luz dorada. Esta semana está principalmente húmeda, y los agricultores están infelices: hay manzanas y uvas para cosechar antes de la fecha límite cooperativa. Es posible que tengan que trabajar a través de la lluvia.

Estoy visitando Graz quizás por cuarta vez en mi vida. Es extraño porque nunca imaginé que podría ser el caso cuando llegué por primera vez en 2018 en un viaje de prensa para el Festival de Artes Otoñales para el que se conoce. Me invitaron nuevamente, tal vez dos años después, y tengo el recuerdo de venir aquí para revisar una exposición en Camera Austria durante el pandemia. Fue entonces cuando conocí a algunas personas del equipo editorial que luego me invitaron a publicar mi escritura original en un número posterior. A finales de 2022, me preguntaron nuevamente si quería enviar una pieza sobre la crianza de los hijos o la maternidad, así es como terminé escribiendo un ensayo de casi 5000 palabras con mi pluma de tinta en tarjetas de índice entre bits de tiempo libre que encontraría cuando pusiera a nuestro primogénito (solo solo hijo) para dormir. Disfruté tanto escribiendo que después de haber terminado con el ensayo, decidí continuar de todos modos, usando el mismo modo: escribir en tarjetas de índice con tinta, cada vez que ‘encontré’ tiempo. Terminé con un manuscrito, uno que se traduce al alemán e italiano mientras hablamos y se lanzará en South Tyrol el próximo otoño.

Toda esta secuencia de eventos hace que Graz sea especial dentro de la constelación de la trayectoria de mi vida. Tengo que señalar aquí que cuando vine por primera vez, fue durante mi expansivo viaje de prensa de Europa lo que me permitió regresar a South Tyrol para poder conocer a mi compañero, a quien solo había conocido dos veces en persona en mayo de 2018 y con quien terminé casándome unos meses después en una sala de audiencias. Nueva Delhi. Me parece que todo es místico, de alguna manera, a pesar de que es completamente posible que una cosa no tiene nada que ver con el otro, mi inclinación innata por la narrativa busca conectar la cadena de eventos que me han llevado a esto aquí y ahora, sentado en la habitación oscura, todavía dibujada para no admitir la luz del amanecer para que los seis meses puedan dormir más tiempo, confortado por el ruido blanco de mi teléfono.

Hace algunas semanas, cuando nuestra familia, mi pareja, los dos niños y yo, regresamos del Mendel por el teleférico hacia Kaltern, me conversé con dos hombres del sur de Asia. Tenían curiosidad por mi vida y querían entender cómo llegué aquí. Durante el breve viaje, ofrecí tantos detalles como pude. Uno de ellos me dijo en Urdu: su destino es realmente bueno (es que una buena traducción de Naseeb, se cae si me preguntas). Sonreí en el reconocimiento. Pero me pregunté durante muchos días qué es lo que mantiene unido la vida, lo que permite que espacio para que se cruze con otras vidas y otros mundos. ¿Fue realmente solo el destino? Trabajé duro toda mi vida para ser una mujer independiente y, en el proceso de crecer en una ciudad como Mumbai y hacer un hogar en Delhi, se volvió invariablemente resistente. Es difícil para mí no reconocer el valor de mi propio aporte para determinar mi trayectoria: renunciar a los trabajos de tiempo completo a mediados de los 20 años para poder construir una carrera propia, buscar redes y conexiones cuando ninguno de ellos estaba abierto a mí y construir relaciones desde un espacio de generosidad, a través del ámbito de la hospitalidad.

Digo todo esto para no jactarse, sino para recordarme cuán difíciles tienen que luchar para lograr algo para sí mismas, especialmente en Indiadonde el patriarcado se cruza con la casta y las resacas coloniales para crear un entorno no nutritivo. Anoche, me sentí desinflado cuando nuestro hijo mayor, ahora tres y medio, me llamó por video. Estaba al borde de las lágrimas. Sentí una punzada de culpa. Había estado tan ocupado trabajando que no lo había preparado adecuadamente para mi ausencia de tres días. Había parecido bien en teoría, tal vez, pero cuando se enfrentó al hecho de que mi no estar allí, no estaba totalmente a gusto. Me dije a mí mismo que es poco probable que recuerde esto incluso dentro de seis meses y, por supuesto, su reacción proviene de ser cansado de huesos, desde un día entero de jardín de infantes y jugar. Recordé la tristeza que sentí cuando nuestra madre comenzó a trabajar cuando tenía tres o cuatro años. Sin embargo, hoy, me siento muy agradecido de haber heredado ese legado de una mujer que sale de su casa para ganarse la vida. Me he ganado el lujo de trabajar desde casa, y por último, como examiné las diversas nominaciones para un premio de fotografía que estoy aquí para el jurado, me recordé a mí mismo que el trabajo que hago tiene relevancia cultural. Tiene peso y significado y se deriva de mi compromiso con el feminismo. Sabiendo esto, y el hecho de que Italia y España hayan enviado un recipiente naval cada uno para acompañar a la flotilla global Sumud, me ayudó a dormir el sueño de los ángeles.

Deliberando sobre la vida y los tiempos de cada mujer, Rosalyn D’Mello es una crítica de arte de buena reputación y autora de un manual para mi amante. Ella publica @Rosad1985 en Instagram

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente