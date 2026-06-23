Del debut en 2006 al nuevo récord en 2026

VIVA – Lionel Messi volvió a hacer historia en el Mundial 2026 tras superar el récord de goles de Miroslav Klose.

Pese a ser el máximo goleador de todos los tiempos en el Mundial, Lionel Messi también marcó un bochornoso récord tras enfrentar a Austria

El gol marcado ante Austria en el partido de la fase de grupos convirtió al capitán argentino en el máximo goleador de la historia del Mundial.

Este récord completa el largo recorrido de Messi en el evento futbolístico más prestigioso del mundo. Desde que marcó su primer gol en el Mundial de 2006 cuando tenía 18 años, el jugador apodado La Pulga ha seguido sumando goles hasta llegar a los 18 goles en el Mundial.

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Reportando desde Planeta FútbolMartes 23 de junio de 2026, aquí está el ranking de los 18 goles de Lionel Messi en el Mundial según momento, calidad e impacto en el partido.

18. Arabia Saudita (2022)

¡Oficial! Lionel Messi rompe el eterno récord mundialista como máximo goleador

 La estrella argentina Lionel Messi Foto : IMÁGENES IMÁGENES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Messi abrió su cuenta de goles en el Mundial 2022 desde el punto de penalti ante Arabia Saudita. Su ejecución tranquila le dio a Argentina la ventaja antes de perder finalmente sorprendentemente.

17. Países Bajos (2022)

El penalti de Messi en cuartos de final contra Holanda aumentó la ventaja de Argentina. Este gol fue uno de los momentos importantes antes de que la Albiceleste consiguiera la victoria en los penales.

16. Croacia (2022)

Messi mostró una compostura extraordinaria al marcar un gol de penalti en las semifinales del Mundial 2022. Su potente disparo no pudo ser detenido por Dominik Livakovic y abrió el camino a la final.

15. Francia (2022)

El penalti de Messi en la final del Mundial 2022 fue uno de los goles más importantes de su carrera. Este gol ayudó a Argentina a competir estrechamente con Francia en un partido dramático.

14. Francia (2022)

El gol en la prórroga de la final fue una prueba del agudo instinto de Messi. Estaba en la posición adecuada para aprovechar la oportunidad y volver a poner a Argentina en ventaja.

13. Argelia (2026)

Messi aprovechó un error del portero Luca Zidane para marcar su segundo gol en el partido contra Argelia en el Mundial 2026.

12. Nigeria (2014)

El gol contra Nigeria en la fase de grupos del Mundial de 2014 fue uno de los aportes importantes de Messi para llevar a Argentina lejos en el torneo.

11. Austria (2026)

El segundo gol de Messi ante Austria nació gracias a su perseverancia en perseguir el balón delante de la portería. Este gol demuestra que su instinto goleador sigue siendo agudo a pesar de que ya no es joven.

10. Serbia y Montenegro (2006)

Este fue el primer gol de Messi en el Mundial. A los 18 años se convirtió en el jugador argentino más joven en marcar en la competición.

9. Argelia (2026)

Messi marcó un gol importante en el partido contra Argelia tras haberle anulado previamente un gol. Su duro disparo no logró ser bloqueado por el portero contrario.

8.Austria (2026)

Este gol fue uno de los más históricos porque hizo que Messi superara el récord de goles en el Mundial de Miroslav Klose. Lo anotó con un remate clínico tras recibir un pase maduro.

7. Bosnia (2014)

El gol contra Bosnia mostró a Messi en su mejor momento. Su aceleración y remate recordaron a muchos su actuación con el Barcelona.

6.Australia (2022)

En los octavos de final del Mundial 2022, Messi aprovechó el estrecho espacio del área para marcar un bonito gol contra Australia. Este gol allanó el camino para la victoria de Argentina.

5. Argelia (2026)

Messi coronó su brillante actuación ante Argelia con un hat-trick. Su tercer gol llegó con un zurdazo que se ha convertido en su seña de identidad desde hace años.

4. México (2022)

Cuando Argentina estaba bajo presión después de perder ante Arabia Saudita, Messi surgió como un salvador. Su disparo lejano abrió el marcador y reavivó las posibilidades de su equipo de clasificarse de la fase de grupos.

3. Nigeria (2014)

El único gol de tiro libre de Messi en el Mundial hasta la fecha fue contra Nigeria. Su ejecución fue tan certera que al portero contrario le costó frenar.

2. Nigeria (2018)

El gol contra Nigeria en el Mundial de 2018 está considerado una de las mejores obras de Messi. Su control del balón y su remate demostraron cualidades técnicas de clase mundial.

1. Irán (2014)

Según esta lista, el mejor gol de Messi en el Mundial fue contra Irán. En los minutos finales del partido, disparó un disparo que aseguró la victoria argentina después de un partido muy igualado.

Con un total de 18 goles en el Mundial, Messi sigue afianzando su estatus como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El récord que ahora ostenta es prueba de la consistencia y la enorme influencia que ha tenido para Argentina en el escenario mundial durante las últimas dos décadas.