Del CEO de los registros, Ángel del Villar, condenado a los lazos de cartel

Ejecutivo de música latina Ángel del Villar, fundador del prominente Música mexicana etiqueta De los registrosha sido sentenciado a cuatro años de prisión luego de su condena por cargos de delito grave por hacer negocios con un conocido narcotraficante. En violación de la Ley Kingpin, Del Villar fue sentenciado por violar la Ley de designación de narcótalos de narcóticos extranjeros, que prohíbe a los residentes de los Estados Unidos trabajar con narcotraficantes conocidos.

Después de su condena en marzo, Del Villar enfrentó una penalización máxima de 30 años de prisión, pero fue sentenciado a cuatro años. Está programado para comenzar a cumplir su sentencia el 1 de diciembre en un centro correccional federal. También se le ordenó pagar una multa de $ 2 millones.

Del Records fue fundada por Del Villar en 2008 y tuvo muchos capítulos fructíferos con sus Música mexicana Los actos, desde Gerardo Ortiz, hasta su más reciente, Eslabon Armado, cuyo éxito global, «Ella Baila Sola» con Peso Pluma, fue una de las canciones más grandes de 2023.

En junio de 2022, Del Villar y Del Records fueron acusados de conspirar para violar la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, una ley que permite a Estados Unidos imponer sanciones específicas a las personas extranjeras involucradas en el comercio ilegal de drogas y prohibir a los residentes de los Estados Unidos trabajar con ellos.

Los fiscales alegaron que Del Villar organizó repetidamente conciertos con Jesús Pérez Alvear, un promotor con vínculos con los carteles mexicanos que trabajaban bajo su compañía Gallistica Diamante. Pérez Alvear fue acusado de ayudar a los carteles en la explotación continua de la industria regional de la música mexicana.

En el juicio de marzo, Ortiz tomó la posición para testificar contra Del Villar, diciendo que había visto a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records y él mismo había actuado en uno de los conciertos del promotor. Después de semanas de deliberación, Del Villar fue declarado culpable por 10 cargos de violar la ley de Kingpin, así como un cargo de conspiración.

Representantes de Del Villar y Del Records no regresaron de inmediato VariedadSolicitudes de comentarios.