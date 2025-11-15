Del BPJS a los trabajadores informales, el libro «Proteger a los trabajadores de por vida» desmantela las grandes relaciones públicas del país

Jacarta – Sindicato de Trabajadores Musulmanes de Indonesia (sarbumusi) realizó una actividad del Afternoon Coffee Club”Reseña del libro: Protecting Workers for Life», celebrado en Digra Coffee, Yakarta.

Esta actividad, que se presenta de manera informal y relajada, es una forma de esfuerzo para aumentar la alfabetización sobre la protección de la seguridad social para todos los trabajadores en Indonesia.

Muhammad Zuhri Bahri, jefe del consejo de supervisión Empleo en BPJS y autor del libro «Protecting Workers for Life» estuvo presente como uno de los especialistas en esta actividad de revisión de libros junto con el Prof. Nunung Nuryartono, Adjunto de Coordinación de Mejora del Bienestar Social en el Ministerio Coordinador del Primer Ministro y Djoko Wahyudi, Presidente de FSPPG – DPP K Sarbumusi.

Este foro es un espacio de discusión para discutir la protección de la seguridad social para todos los trabajadores en Indonesia, donde el papel de los trabajadores como motores económicos es un pilar importante del desarrollo nacional.

Título del libro de Sarbumusi sobre cirugía: Proteger a los trabajadores de por vida Foto : Muelle. Empleo en BPJS

En este foro de discusión, el Sr. Zuhri Bahri dijo que el libro resume tres cuestiones laborales importantes en Indonesia, a saber, las cuestiones laborales, la protección social de los trabajadores y el bienestar social de los trabajadores.

«Este libro intenta combinar teoría, conceptos y experiencia práctica mientras estuve involucrado en la implementación de BPJS Empleo. Espero que este libro pueda convertirse en una referencia para fomentar el sistema. protección del trabajador que sea inclusivo, sostenible y capaz de aumentar la productividad y el bienestar de los trabajadores indonesios», dijo Zuhri en su declaración recibida por VIVA.co.id.

Zuhri también destacó que BPJS Empleo tiene un papel estratégico para garantizar que los trabajadores indonesios estén completamente protegidos.

En la misma ocasión, el Prof. Nunung expresó su agradecimiento por las ideas del libro Protecting Workers for Life para mejorar el bienestar de los trabajadores en Indonesia.

«Nuestro desafío de cara al futuro es garantizar que todos los trabajadores sin excepción, tanto formales como informales, tengan un acceso justo a la seguridad social laboral». dijo Nunung,

Esta actividad de reseña de libros también fue bienvenida por Djoko Wahyudi, presidente de FSPPG – DPP K Sarbumusi, a través del foro de discusión se espera que pueda convertirse en un foro para las aspiraciones de los trabajadores, para lograr un sistema de seguridad social sostenible y justo para los trabajadores en Indonesia.