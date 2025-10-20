Del Ajax al Manchester United, ¡ésta es la evolución de Louis van Gaal, de quien se rumorea que entrena a la selección nacional de Indonesia!

Jacarta – Silla de entrenamiento Selección Nacional de Indonesia actualmente vacante después de que PSSI anunciara oficialmente su despido Patricio Kluivert el jueves 16 de octubre de 2025.

Al mismo tiempo, estaba la cuestión de la estrecha relación de Louis. van gaal Unirse a la selección nacional de Indonesia es actualmente un tema candente de conversación entre los aficionados al fútbol indonesio.

Esta noticia surgió por primera vez luego de que un periodista de España, Víctor Catalina, escribiera un tuit aludiendo a la llegada del ex seleccionador holandés a Indonesia.

Este estratega de 73 años es un entrenador con experiencia en el fútbol mundial.

Como centrocampista, Van Gaal jugó para varios clubes de los Países Bajos, incluidos el Ajax de Ámsterdam, el AZ Alkmaar y el Sparta de Rotterdam. Curiosamente, su carrera como jugador fue menos llamativa que cuando era entrenador.

Van Gaal comenzó su carrera como entrenador en 1991. Sin dudarlo, dirigió inmediatamente el mejor club de Holanda, el Ajax de Ámsterdam.

Bajo su liderazgo, el Ajax ganó varios títulos prestigiosos, incluida la Liga de Campeones de la UEFA en 1995. Este éxito hizo que su nombre fuera ampliamente conocido en Europa y le abrió oportunidades para entrenar a varios grandes clubes.

Luego, Van Gaal se vendió bien en el mercado de la Liga Europea. Ha entrenado a clubes de élite como BarcelonaBayern Múnich y manchester unido.

Mientras dirigía al Barcelona, ​​logró llevar al club a dos títulos de La Liga y un trofeo de la Copa del Rey. En el Bayern de Múnich llevó al equipo al título de la Bundesliga, la DFB-Pokal, y llegó a la final de la Liga de Campeones.

A nivel internacional, Vaan Gaal ha entrenado a Holanda en varias ediciones distintas. Estos incluyen los períodos 2000-2001, 2012-2014 y 2021-2022.

De todo eso, uno de sus mayores logros fue llevar a Holanda al tercer lugar en el Mundial de Brasil 2014. Mientras tanto, para el Mundial de 2022, van Gaal solo pudo llevar a la selección oranje a los cuartos de final.