Del acceso a la asistencia, el papel del PNM apoya la economía de las familias preprósperas

Jacarta – Los esfuerzos por reducir las tasas de pobreza siguen siendo una agenda importante, tanto a nivel mundial como nacional, incluso en Indonesia. A nivel nacional, los datos muestran una continua tendencia a la baja en la pobreza. En marzo de 2025, la tasa de pobreza será del 8,47 por ciento o alrededor de 23,85 millones de personas, una disminución de alrededor de 1,37 millones de personas en comparación con marzo de 2024.

Sin embargo, esta reducción no aborda plenamente los problemas que enfrenta la sociedad en los niveles más bajos. Muchas familias desfavorecidas, especialmente las madres, todavía enfrentan un acceso limitado al capital, una baja educación financiera y una falta de redes económicas inclusivas. Esta condición a menudo les impide desarrollar su negocio y al mismo tiempo fortalecer la resiliencia económica de su familia.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) a través del programa Mekaar (Fomento de una economía familiar próspera) ha atendido a 22,7 millones de mujeres desfavorecidas repartidas en 6.165 subdistritos de Indonesia. Este programa no solo proporciona financiación ultramicro, sino también asistencia sostenible mediante el fortalecimiento de la alfabetización empresarial, la alfabetización financiera y la alfabetización digital para que los clientes puedan gestionar y desarrollar sus negocios de forma sostenible.



El papel del PNM en el apoyo a la economía de las familias desfavorecidas

Este enfoque de empoderamiento muestra un impacto real. Según una investigación del BRI Research Institute (2024), alrededor del 90% de los clientes de PNM experimentan una mayor independencia financiera después de participar en el programa de empoderamiento. Mientras tanto, los resultados de la investigación del INDEF (2022) muestran que el 74% de los clientes del PNM experimentaron un aumento en sus ingresos luego de convertirse en clientes. Estos resultados reflejan que el acceso al financiamiento acompañado de una asistencia sostenible juega un papel en el fomento de un mayor bienestar a nivel familiar.

El secretario Corporativo del PNM, Dodot Patria Ary, afirmó que empoderar a las mujeres es la clave para fortalecer la economía familiar. «Vemos que las mujeres desfavorecidas tienen un gran entusiasmo por hacer crecer y desarrollar sus negocios, pero a menudo se ven obstaculizadas por un acceso y asistencia limitados. A través del programa de desarrollo de capacidad empresarial, PNM está aquí para ayudar a los clientes para que puedan avanzar de clase, sus negocios se desarrollen y la economía de su familia crezca de manera sostenible», dijo Dodot.

A través de la implementación de programas de empoderamiento sostenible, el PNM continúa contribuyendo a ampliar el acceso a financiamiento y asistencia empresarial para comunidades desfavorecidas, así como incentivar el fortalecimiento económico a nivel familiar y comunitario. (LAN)