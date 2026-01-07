Deje el ego sectorial, trabaje rápido e inteligentemente

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dio varios énfasis a ministros y viceministros en evento reproche Gabinete rojo y blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo regañó una vez al ministro en el retiro del palacio: para despertar entusiasmo



Así lo reveló directamente el Ministro de Estado y Secretario Prasetyo Hadi. Dijo que Prabowo pidió a su personal que fortalezca la cooperación para lograr grandes programas en 2026.

«El señor presidente también enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación interministerial para lograr programas importantes en 2026», dijo Prasetyo a los periodistas.

Lea también: Palacio explica las razones por las que Prabowo estuvo ausente de los presidentes de los partidos políticos en su retiro: quiere una coalición sólida



Dijo que Prabowo quería que la orientación laboral de su personal se centrara en los intereses de la gente. Pidió a todos los ministros y viceministros que se fueran ego sectorial.

«La orientación del trabajo debe ser completamente en interés de la nación, del Estado y de la sociedad, dejando atrás intereses personales y egos sectoriales», afirmó.

Lea también: Prabowo forma el grupo de trabajo para la aceleración de la rehabilitación de desastres en Sumatra y nombra a Tito como presidente



«Si surge un problema, se pide a todas las partes que encuentren inmediatamente puntos en común para que el programa pueda funcionar bien», continuó.

No sólo eso, Prasetyo dijo que Prabowo también pidió a todo su personal que trabajara rápidamente y pensara fuera de lo común para acelerar la realización del programa nacional.

«Aparte de eso, el presidente enfatizó que todos los niveles deben trabajar con rapidez e inteligencia, no ser normativos y ser capaces de pensar de manera innovadora para encontrar avances que aceleren el logro de los programas nacionales», concluyó Prasetyo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, reveló la razón por la que reunió a los ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluación desempeño del gobierno hace un año.

«Mi consideración es que primero debemos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al inaugurar el retiro.

Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.

«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.

Prabowo Dice Que PKB Debe Ser Monitoreado Continuamente, Cak Imin: Eso Es Una Broma El presidente indonesio, Prabowo Subianto, afirmó que el Partido Despertar Nacional (PKB) debe ser objeto de un seguimiento continuo. El presidente general del PKB, Cak Imin, consideró que los comentarios de Prabowo eran sólo una broma. VIVA.co.id 7 de enero de 2026

Descargo de responsabilidad: este artículo es un envío de un usuario de VIVA.co.id publicado en el canal VStory que se basa en contenido generado por el usuario (UGC). Todo el contenido escrito y los contenidos en el mismo son responsabilidad total del autor o usuario.