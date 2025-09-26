Deje de Nasdem, Ahmad Ali: PSI Future Party

Yakarta, Viva – Presidente diario de DPP Partido de solidaridad indonesia (PSI), Ahmad Ali Revelando las razones para que él deje la fiesta Nasdem y únete a PSI. Según él, PSI es Fiesta futura.

«Sí, es bueno, esta fiesta PSI es una futura fiesta», dijo Ahmad Ali a periodistas en el Teatro Djakarta, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Dijo Ahmad Ali, los partidos en movimiento son comunes en el mundo político.

Afirmó haber sido amigo de los cuadros de PSI hasta ahora. Ahmad Ali incluso dijo que tenía una fuerte relación interior con PSI.

«Es normal para la política, debemos ser amigos de todas las partes y estar involucrados en nosotros», dijo.

«Tenemos una relación interior bastante fuerte, por lo que de repente se une», continuó Ahmad Ali.

Anteriormente informaron, dos políticos del Partido Nasdem se convirtieron oficialmente en cuadros del Partido Solidaridad de Indonesia (PSI), el viernes 26 de septiembre de 2025. Ambos eran Ahmad Ali y Bestari Barus.

La inauguración tuvo lugar durante la inauguración de la gerencia de PSI DPP para 2025-2030 en el edificio del Teatro Djakarta, Central Yakarta.

El nombre de la gerencia fue leído por el Secretario General (Secretario General) de PSI Raja Juli Antoni. En la nueva administración de PSI, Ahmad Ali fue nombrado presidente diario del PSI DPP.

«Presidente diario, Ahmad Ali», dijo Raja Juli mientras leía la composición de la gerencia de PSI DPP, el viernes 26 de septiembre de 2025.