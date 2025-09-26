Deje de Nasdem, Ahmad Ali-Bestari Barus se unió oficialmente a PSI

Yakarta, Viva – Dos políticos de partidos Nasdem Se convierte oficialmente en un cuadro Partido de solidaridad indonesia (Psi), viernes 26 de septiembre de 2025. Ambos son Ahmad Ali y Bestari Barus.

La inauguración tuvo lugar durante la inauguración de la gerencia de PSI DPP para 2025-2030 en el edificio del Teatro Djakarta, Central Yakarta.

El nombre de la gerencia fue leído por el Secretario General (Secretario General) de PSI Raja Juli Antoni.

«Presidente diario, Ahmad Ali», dijo Raja Juli mientras leía la composición de la gerencia de PSI DPP, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Después de que se leyó el nombre de la gerencia, el presidente de PSI llevó a cabo la inauguración de la gerencia. Kaesang Pangarep.

La siguiente es una lista de administración de PSI DPP para el período 2025-2030:

Constructor

Jefe de Padre J

Secretario de Grace Natalie

Miembro:

Kaesang Pangarep

Rey de Juli

Kristian Widodo

Tribunal de fiestas

Presidente Nasrullah

Secretario AGUS

Miembro de Anthony Winza

Presidente

Kaesang Pangarep

Jefe

Ahmad Ali

Vicepresidente

Ratu ayu isyana baboes oka

Ronald Arisron

Andy Budiman

Endang tirtana

Aan Rochynti

Presidente de Política

Barús de Bestari