Deje de Nasdem, Ahmad Ali-Bestari Barus se unió oficialmente a PSI

Viernes 26 de septiembre de 2025 – 16:57 Wib
Yakarta, Viva – Dos políticos de partidos Nasdem Se convierte oficialmente en un cuadro Partido de solidaridad indonesia (Psi), viernes 26 de septiembre de 2025. Ambos son Ahmad Ali y Bestari Barus.
La inauguración tuvo lugar durante la inauguración de la gerencia de PSI DPP para 2025-2030 en el edificio del Teatro Djakarta, Central Yakarta.
El nombre de la gerencia fue leído por el Secretario General (Secretario General) de PSI Raja Juli Antoni.
«Presidente diario, Ahmad Ali», dijo Raja Juli mientras leía la composición de la gerencia de PSI DPP, el viernes 26 de septiembre de 2025.
Después de que se leyó el nombre de la gerencia, el presidente de PSI llevó a cabo la inauguración de la gerencia. Kaesang Pangarep.
La siguiente es una lista de administración de PSI DPP para el período 2025-2030:
Constructor
Jefe de Padre J
Secretario de Grace Natalie
Miembro:
Kaesang Pangarep
Rey de Juli
Kristian Widodo
Tribunal de fiestas
Presidente Nasrullah
Secretario AGUS
Miembro de Anthony Winza
Presidente
Kaesang Pangarep
Jefe
Ahmad Ali
Vicepresidente
Ratu ayu isyana baboes oka
Ronald Arisron
Andy Budiman
Endang tirtana
Aan Rochynti
Presidente de Política
Barús de Bestari
Secretario de Grace Natalie