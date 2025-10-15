Deje de fabricar calzado y zapatos BATA transfiere la producción a proveedores locales

Jacarta – Productor emisor basePT Zapatos Bata Tbk (BATA), ha cerrado oficialmente sus actividades comerciales en el sector del calzado según lo aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas (EGMS), que se celebró el 25 de septiembre de 2025.

Lea también: El potencial de inversión sostenible en el sudeste asiático alcanza los 50 mil millones de dólares y se considera que RI está a la vanguardia de la transición verde



A través de Divulgación de Información, la Directora y Secretaria Corporativa de Bata Shoes, Hatta Tutuko, explicó el anuncio sobre la rescisión producción Así lo comunicó previamente su partido el 4 de mayo de 2024.

«Hasta ahora, la empresa ha conseguido hacerlo transición producción a proveedores nacionales de calzado», dijo Hatta en su declaración, citada el miércoles 15 de octubre de 2024.

Lea también: El Ministro de Mano de Obra pide que el impulso de la transición ecológica impulse la transformación del empleo



Explicó que esta transferencia de producción fue considerada como movimiento estratégico en la mejora de la cadena de suministro y la eficiencia de costos. Porque Bata Shoes tampoco tiene planes de reactivar sus actividades de producción.

Lea también: Deflación del arroz del 0,13%, el Ministro de Agricultura Amran se mantiene coherente en las operaciones de mercado



Para garantizar estándares de calidad consistentes, la empresa asigna un equipo de Garantía de Calidad (QA) para llevar a cabo la supervisión y garantizar que todos los productos recibidos cumplan con las especificaciones especificadas.

«Este paso estratégico ha aumentado la flexibilidad de la cadena de suministro de la empresa y ha contribuido positivamente a la eficiencia de costes», afirmó.

Con base en esto, Bata Shoes decidió eliminar en los estatutos de la empresa las actividades de producción de calzado para las necesidades diarias. Bata Shoes también ha preparado cinco iniciativas principales como futuras estrategias comerciales. El primero son los esfuerzos de optimización del comercio minorista.

«En lugar de expandir agresivamente sus puntos de venta, la compañía está implementando una estrategia de red minorista basada en el desempeño. El enfoque principal está en renovaciones de tiendas para mejorar la experiencia del cliente y atraer más visitantes en todas las ubicaciones», dijo Hatta.

En segundo lugar, aumentar los márgenes como un esfuerzo por aumentar la rentabilidad mediante el desarrollo y venta de colecciones exclusivas de productos con valor añadido. En tercer lugar, la eficiencia al simplificar las actividades operativas en todas las líneas de negocio.

Cuarto, el crecimiento digital con negocios en línea eficientes y rentables, principalmente a través de asociaciones a través de plataformas de comercio electrónico de terceros. Quinto, monetizar los activos liberando propiedades no utilizadas para respaldar la flexibilidad financiera.

«El objetivo de la Compañía es aumentar las ventas en la misma tienda y mantener la estabilidad del flujo de caja hasta finales de 2027. La Compañía cree que la estrategia implementada podrá restaurar la rentabilidad y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo», dijo.