Deje de comentar sobre otras políticas ministeriales

Jacarta – Presidente de la Comisión XI de la RPD RI Mukhamad Misbakhun dijo que el Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa necesita mejorar su estilo de comunicación política y dejar de comentar con demasiada frecuencia política otros ministerios.

Lea también: BGN devuelve el presupuesto de MBG Rp. 70 T porque no podrá absorberlo este año



«El señor Purbaya debería dejar de comentar con demasiada frecuencia las políticas de otros ministerios. Centrarse en el diseño economía «Hay grandes cosas que quiere construir para apoyar la visión del presidente», dijo Misbakhun cuando fue confirmado en Yakarta el martes.

Aunque destacó su pleno apoyo a las medidas adoptadas por Purbaya en la formulación de la dirección de la política fiscal del gobierno del presidente Prabowo Subianto, también destacó los comentarios de Purbaya sobre los recortes. presupuesto para comidas nutritivas gratuitas (MBG) que no se absorbe.

Lea también: Tras caer por debajo del nivel de 8.000, IHSG cerró con una caída de casi el 2 por ciento después de que Purbaya anunciara un déficit en el presupuesto estatal.



Misbakhun enfatizó que la cuestión de la asignación presupuestaria tiene su propia dimensión política, por lo que el presupuesto del MBG que no se absorbe no puede simplemente transferirse sin discutirlo con la RPD.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: Conozca el Family Office que el ministro de Finanzas Purbaya confirmó que no recibirá inyecciones presupuestarias



Además, también destacó que Purbaya de repente respondió de inmediato aumentando el déficit de 2,48 a 2,68. Según él, esta política en realidad tuvo que ser consultada con la Cámara de Representantes porque todavía estaba en el proceso de discusión sobre el presupuesto estatal, por lo que se dio libertad a ese espacio.

«Es necesario crear sinergias con la RPD para que la política económica no parezca unilateral», afirmó.

También pidió a Purbaya que implemente políticas que apoyen al pueblo, especialmente en el mantenimiento del poder adquisitivo y el fortalecimiento de la clase media. Sugirió que la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) podría reducirse nuevamente para alentar el consumo interno.

«En ese momento les recordé que este (aumento) del IVA debe mantenerse adecuadamente, si es necesario, reduciremos el IVA nuevamente al 10 por ciento y, si es necesario, al 8 por ciento», dijo. (Hormiga)