viva.co.id – Presidente Colombia Gustavo Petro condena enérgicamente la declaración del presidente Estados Unidos de América (AS) Donald Triunfo que amenazó con emprender acciones militares contra Colombia, tras los comentarios de Trump acusando a Petro de estar involucrado en el narcotráfico.

Lea también: Ministro coordinador Airlangga dice que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no ha tenido impacto en los precios del petróleo



Trump hizo la amenaza mientras hablaba con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche. Comparó a Colombia con Venezuelaque anteriormente había sido objetivo de una intervención militar estadounidense, y calificó al país de «muy enfermo» y dirigido por «gente enferma que fabrica y vende cocaína a Estados Unidos».

Cuando se le preguntó si Estados Unidos emprendería una intervención militar similar contra Colombia, Trump respondió: «Me parece bien». También alegó, sin aportar pruebas, que Colombia era responsable de la muerte de muchas personas a causa del narcotráfico.

Lea también: De las sanciones a la inversión: las mayores reservas de petróleo del mundo cubiertas por Trump



La firme respuesta de Petro

Petro rápidamente negó las acusaciones y enfatizó que su nombre nunca aparece en ningún expediente judicial.

Lea también: El conflicto venezolano acecha a los precios mundiales del petróleo, Airlangga: no hay grandes disturbios



«Deje de calumniarme, señor Trump», escribió Petro en una publicación en las redes sociales. Calificó la declaración de Trump como una forma inapropiada de amenaza contra un presidente latinoamericano.

«Esa no es manera de amenazar a un presidente latinoamericano que nació de la lucha armada y luego de la lucha del pueblo colombiano por la paz», dijo Petro.

En una publicación de seguimiento del mismo día, Petro enfatizó su rechazo al enfoque de los militares. “Los amigos no deberían bombardear”, escribió, refiriéndose a la relación histórica de socios entre Colombia y Estados Unidos.

Petro también criticó duramente las operaciones militares de la administración Trump en la región latinoamericana, incluido el arresto del presidente venezolano Nicolás. Madurolo que calificó de acción «ilegal».

La postura de Petro está en línea con el comunicado oficial del gobierno colombiano. La Cancillería de Colombia calificó las amenazas de Trump de «interferencia inaceptable» y exigió a Estados Unidos respetar la soberanía del país.

Anteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones civiles y militares en Venezuela y varios estados, y luego declararon una emergencia nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el ataque «a gran escala» y que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión. Han sido llevados a un centro de detención en Nueva York.