¡Dejar que Ahy rompiera las estrellas! Ahora sentado en una posición estratégica en Kopassus, esta es su figura

Yakarta, Viva – Dos alumnos de la Academia Militar (Akmil) 2000 ocupa oficialmente una posición estratégica dentro del Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus). Ellos son coronel inf Raden Nashrul Fathurrohman Y el coronel Inf Richard Arnold Y. Sangari, quien ahora es nombrado Comandante del Grupo (Dangrup) 1 y Dangurup 6 Kopassus.

Ambos son amigos Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), el mejor graduado de Akmil 2000 que recibió el premio ADHI Makayasa Star del vicepresidente Megawati Soekarnoputri. Sin embargo, Ahy eligió retirarse temprano del ejército en 2016 con el último rango de especialización, mientras que sus colegas continuaron sus carreras en TNI.

Con esta promoción, Raden Nashrul Fathurrohman y Richard Arnold Y. Sangari pronto serán promovidos para convertirse en general de brigada (general de brigada) del TNI.

Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

El sendero de carrera de Raden Nashrul Fathurrohman

Raden Nashrul había servido en la Unidad 81/Gultor Kopassus en 2022-2023, una unidad de élite que se centró en la prevención del terrorismo. También había sido el ayudante del vicepresidente Ma’ruf Amin antes de ser confiable como el comandante del regimiento principal Kodam (Danrindam) III/Siliwangi.

Ahora, en la reestructuración de Kopassus dirigido por el comandante de TNI General Agus Subiyanto, los oficiales ocuparon la posición de Dangrup con el rango de general de brigada. La posición previamente mantenida por el oficial del coronel -Rank era parte del fortalecimiento de la organización, donde el número de grupos de Kopassus aumentó de tres a seis.

Perfil corto de Richard Arnold Y. Sangari

Su compañero de clase, Richard Arnold, también ganó la confianza en el líder del Grupo 6 Kopassus. Antes de esta promoción, se desempeñó como Asistente de Inteligencia Kasdam XVII/Cenderawasih. Su colocación en el Grupo 6 fortalece la presencia de Kopassus en el este de Indonesia.

Oficial de Akmil 2000 que también rompió las estrellas

Antes de Raden Nashrul y Richard Arnold, algunos ex alumnos de Akmil 2000 ya habían ganado el rango de general. Entre ellos estaban el general de brigada Wimoko, desde el 18 de octubre de 2024, sirvió como Danrem 102/Panju Panjung, y el general de brigada Romel Jangga Wardhana, quien ahora se desempeña como Danpusdiklatpassus Kopassus.

Wimoko fue anteriormente el comandante del Grupo A de la Fuerza de Seguridad Presidencial (Paspampres) y una vez fue el comandante adjunto de la 81 Unidad Kopassus. Su carrera fue cuesta arriba después de que sirviera la promoción del puesto el último día del presidente Joko Widodo.

Mientras que Romel Jangga Wardhana no es una figura nueva en Kopassus. Una vez fue Dangurup 1 antes de ser asignado como DanpusdiklatPassus. En las últimas mutaciones contenidas en el decreto del número de comandante TNI KEP/667/V/2025, Romel ingresó a la lista de 117 oficiales de alto riesgo que recibieron promociones.