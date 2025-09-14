Déjalos comer pastel







No es un buen momento para ser una persona joven en este mundo.

Por un lado, los jóvenes de adulación y pacificación son acordados por los fundamentos capitalistas de las redes sociales, la invitación a ser hombre de influencia del seguidor, la falsa creencia de que solo necesita hablar para ser escuchado, el marketing para y de la cultura juvenil a través de las articulaciones continuas de la cultura pop de lo que significa ser la generación Z. Esa articulación define la generación Z de manera principalmente urbana y élite, rodeando las supuestas glorias del capitalismo: bienes de lujo, travesuras y lindos acoplados.

Esa misma articulación también es invisible, muchos otros de la misma generación no están confinadas a la élite cuya política se expresa a través de la terapia y una forma de discurso de los derechos falsos.

Pero los jóvenes/Gen Z existen en muchos contextos y expresiones diferentes y difíciles, al igual que todas las generaciones. Considere la generación muriendo en Palestina, o la tiranía que protesta por la generación en las universidades estadounidenses, o la generación en Flotilla para romper el bloqueo en Gaza. Y en India considere aquellos que son descritos por la estadística de la OIT de «103.4 millones, o uno de cada tres jóvenes, no están en educación, empleo o capacitación».

La generación Z protesta en Nepal Ruptura la fachada de la prosperidad que se conserva por un medio de servicio servil y, a veces, ayudó por el algoritmo, excepto cuando no lo es. La tendencia en los medios de comunicación indios a caracterizar estas protestas como una forma de ira petulante contra la prohibición de las plataformas de redes sociales revela cuán casados ​​son nuestros medios de comunicación a una preservación sycofántica de poder, sobre la comprensión de las corrientes sociales. Pero las protestas de Nepal son una verdad reveladora sobre cómo nuestros tiempos se caracterizan por las élites gobernantes que no cuidan nada por las personas y pueden disparar fácilmente a los colegiales en la cabeza en lugar de escucharlos dejar solo cuidarlos.

Las protestas de Nepal estaban a fuego lento de ira sobre los bebés de Nepo, los niños de los ricos que hagan su riqueza sobre redes socialesy los gobernantes corruptos que no escuchan, así como un dolor por la falta de oportunidades, que han obligado a las generaciones a pasar sus vidas como trabajadores migrantes, separados de sus seres queridos y la pertenencia del hogar. Por inestable que sea la situación que ahora se presente en ese vecino, la estabilidad era solo una máscara de todos modos. Eso no solo es cierto para Nepal. Es una verdad fundamental sobre muchas naciones y sociedades donde la democracia es una máscara para el amiguismo.

Una opinión predominante en las discusiones indias ha sido sobre por qué esto no puede suceder en India, cómo somos la única economía estable en un vecindario desestabilizado, porque nuestras instituciones funcionan. Nada podría estar más lejos de la verdad. Los medios de comunicación en India mantienen todas las protestas fuera de la imagen, aunque el país ha visto a muchos, incluidas las protestas de los agricultores, el anti-CAA protestasLas protestas de los estudiantes, las protestas de los trabajadores de ASHA y los trabajadores del concierto atacan por nombrar algunas.

Esta falta de empatía profundamente arraigada por la angustia de los ciudadanos es una forma de pastel de comas que funcionan para aquellos que tienen su pastel y lo comen también. Hasta que explota.

Paromita Vohra es una galardonada cineasta, escritora y curadora con sede en Mumbai que trabaja con ficción y no ficción.





