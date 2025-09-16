Deja de discutir sobre el nombre del aeropuerto de Navi Mumbai







Con solo quince días para la inauguración del Aeropuerto Internacional Navi Mumbai (NMIA) El 30 de septiembre, la tormenta política sobre su nombramiento ha llegado a un crescendo. El consenso con respecto al aeropuerto que lleva el nombre del líder local DB Patil parece haberse perdido, y nombrarlo después de que el fundador de Shiv Sena, Bal Thackeray, está conduciendo a un punto muerto. Al romper su silencio sobre el tema, el ex líder de MP y NCP, Anand Paranjape, ha instado tanto a los partidos políticos como a los ciudadanos a encontrar un término medio.

Paranjpe ha declarado que DB Patil era reconocido entre los lugareños y también luchó por los derechos de los agricultores y aldeanos. Aunque la controversia ya ha alcanzado su crescendo, espere que siga a fuego lento en ese nivel por un tiempo. Uno no se sorprenderá si algunos otros líderes políticos ahora saltan con otras sugerencias. Predecimos que esta tormenta de fuego va a eclipsar otros aspectos de la apertura del aeropuerto.

Tiene que haber menos enfoque en los nombres y más en todas las instalaciones alrededor de las cercanías del aeropuerto. Los líderes locales deben concentrarse en las llegadas y las salidas. Deben ver cómo asegurarse de que el área cerca del aeropuerto esté descongestionado. ¿A qué opciones tienen que llegar y partir una vez fuera del aeropuerto? ¿Hay una señalización adecuada en todo el complejo? ¿Tenemos una buena iluminación una vez fuera del aeropuerto, para que sea un espacio seguro y bien iluminado para todos, especialmente cuando cae la oscuridad? ¿Estamos preparados para mantener el taxi y Autorickshaw ¿Carteles a raya y han regulado el transporte? Debemos asegurar una excelente limpieza dentro, por supuesto, pero en todo el espacio del aeropuerto también. ¿Estamos listos para eso? Hay tantos factores que deben destacarse y pueden hacer con la atención en lugar de los disputas interminables y que se agotan sobre los nombres.





Fuente