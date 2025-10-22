¡Deja de acostarte! Dhini Aminarti, Zee Zee Shahab y Sahila Hisyam invitan a las mujeres a unirse al running 2025

Jacarta – Tres celebridades indonesias, Dhini AminartiZee Zee Shahab y Sahila Hisyam han hecho un llamado en voz alta a adoptar un estilo de vida saludable de la manera más sencilla. Demuestran que el deporte no tiene por qué ser caro, ya que cuesta millones de rupias.

Dhini Aminarti, que eligió correr como una de sus actividades, ahora incluso apoya activamente el movimiento social Women Running 2025. Se trata de una respuesta real en medio del ajetreo de la vida moderna que a menudo atrapa a las mujeres en rutinas ocupadas, hasta el punto de olvidar la importancia de estar activas y cuidarse. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El Movimiento de Mujeres Running 2025 está aquí con la misión de cambiar este estilo de vida. Invitan específicamente a las mujeres a redescubrir la felicidad mediante una simple actividad física, como correr.

«Women Running es una prueba de que la felicidad puede empezar por uno mismo y a través de un pequeño paso», explicó Dhini Aminarti, en su declaración, citada el miércoles 22 de octubre de 2025.

Llevando el espíritu de una mujer apoyando a la mujer, Women Running 2025 pronto se lanzará en Senayan Park, en el centro de Yakarta, el domingo 30 de noviembre de 2025. Las participantes pueden elegir dos categorías de carreras divertidas disponibles, a saber, carreras de distancia de 5 km y 10 km.

Dhini Aminarti no considera que Women Running 2025 sea simplemente un evento de carrera común y corriente. Para él, esta actividad es un llamado a todas las mujeres indonesias a ser activas, saludables y fortalecerse mutuamente.

«Este será un espacio para que las mujeres mantengan la salud, fortalezcan sus almas y se apoyen mutuamente con energía positiva. Como mujeres, debemos seguir activas y en movimiento», dijo Dhini Aminarti.

Continuó: «No te quedes donde estás. De esa manera podremos ser útiles para muchas personas». Dhini cree firmemente que de un cuerpo en movimiento nace un nuevo espíritu, y de ese espíritu crecerá una comunidad que se apoya mutuamente.

Sahila Hisyam también dio una cálida bienvenida, quien calificó a Women Running 2025 como un foro positivo para que las mujeres comiencen a vivir una vida activa. Destacó la estrecha conexión entre el ejercicio diligente y la aparición de pensamientos positivos.

«No tiene por qué ser algo grande, puedes empezar caminando o participando en una carrera como esta. Con un cuerpo sano, tu mente también será más positiva», opinó Sahila Hisham.