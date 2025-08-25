Deion Sanders interviene con el mensaje de Shedeur en medio de la agitación de los marrones

Shedeur Sanders recibió un mensaje firme de su famoso padre mientras navega por los primeros desafíos de su carrera en la NFL con el Cleveland Browns.

Después de una carrera destacada en Colorado que lo convirtió en un prospecto de draft prominente, Sanders se deslizó hasta la quinta rondadonde los Browns lo recogieron en la selección No. 144. Ahora se encuentra en la gente de quarterback de Cleveland, comenzando el año como respaldo y probablemente la opción No. 4 detrás Joe Flacco, Kenny Pickett y Dillon Gabriel.

Deion Sanders compartió el consejo que le dieron a Shedeur y a su hermano Shilo.

«Mi trato con mis hijos es que no tienen que ser los mejores, pero tienen que dar lo mejor de sí». Sanders le dijo a Bleacher Report. «Siempre han sido muy maduros, y son muy comprensivos de los tiempos y de lo que se enfrentan. Estoy realmente emocionado de verlos superar toda la adversidad y que brille».

De acuerdo, esa cita de «Coach Prime» llegó antes de un fin de semana difícil para los hermanos. Shilo fue renunciado por el Tampa Bay Buccaneers Después de ser expulsado por lanzar un golpe en el último juego de pretemporada del equipo.

Se espera que Shedeur se aferre a su lugar en la lista con los Browns, pero está entrando en la temporada regular con una nota baja. Completó solo 3 de 6 pases para 14 yardas y fue despedido cinco veces en el final de pretemporada del equipo.

Browns QB Shedeur Sanders confía en medio de cortes de la lista

Los Browns han dicho que ellos planean llevar cuatro quarterbacksAunque si esa sea una táctica de negociación o una realidad aún no está claro. Cleveland lanzó veterano Tyler Huntley el domingo que había sido traído para proporcionar profundidad mientras que otros pasadores lucharon contra las heridas.

Sanders ha seguido seguro de que estará en la lista cuando se finalicen los recortes.

«Obviamente», dijo Sanders cuando se le preguntó si pertenece al equipo. «Creo que, en general, como jugador, he trabajado en el trabajo. Siento que todo lo que hago, trato de hacerlo lo mejor posible y eso es todo lo que puedo pedir. Todos sienten que deberían estar en el equipo. Si me preguntan a cualquiera del equipo, ¿podrían pertenecer, pertenecen a sus propios ojos? Siento que lo hago, pero soy mi propio jugador. Pienso en mí mismo en gran medida, por supuesto, no es mi decisión». Es mi decisión «. Es mi decisión». «Es mi decisión».

Browns se centró en el desarrollo de Shedeur Sanders

Sanders es una figura polarizante en Cleveland. Su final decepcionante para la pretemporada y la decisión de los Browns de bancarlo tarde para un posible viaje ganador del juego solo amplificó el ruido.

Con dos minutos restantes y los Browns bajaron 17-16, Sanders parecía tener una oportunidad de redención. Sin embargo, el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, decidió insertar a Huntley, a pesar de la súplica de Sanders de terminar el juego.

«No fue mi decisión. Por supuesto, ese es el sueño de cada quarterback y eso es lo que cada quarterback prospera, esos momentos, así que no fui yo». Dijo Sanders. «En el calor de la batalla, quieres ser ese alfa. Quieres ser ese perro. Quieres estar ahí afuera en ese último viaje de dos minutos. Entonces, por supuesto, pequeñas cosas, por supuesto que frustran. Pero eso es lo que sucede cuando quieres ser un jugador para poder cambiar una franquicia».

Ha habido charlas en línea sobre los Browns que intentan «sabotear» a Sanders en un esfuerzo por calmar las llamadas para que comience. Stefanski dijo que ese no es el caso.

«Obviamente, no me preocupa el tipo de cosas externos, pero estoy comprometido con su desarrollo, al igual que todos nuestros novatos», dijo Stefanski el domingo. «Entonces, continuaremos enfocándonos en mejorar a nuestros muchachos, y eso es a lo que nos mantendremos comprometidos, y eso es lo importante para mí».

Sanders y los Browns abren la temporada regular el 7 de septiembre contra el Bengals de Cincinnati.