Deion Sanders expone la mentira de los Brown sobre Shedeur Sanders

A Deion Sanders no le gustó demasiado un informe reciente de un marrones de cleveland información privilegiada que involucra a su hijo mariscal de campo, Shedeur Sanderscalificándolo de falso.

Shedeur ha sido titular en los últimos tres partidos para Cleveland, mostrando un rápido crecimiento en un lapso corto. Su última salida (una actuación de 364 yardas y cuatro touchdowns en una derrota por 31-29 ante los Titanes de Tennessee – destacó lo rápido que se está adaptando a la NFL.

La información privilegiada de los Browns, Mary Kay Cabot, apareció en el Ultimate Cleveland Sports Show esta semana para frenar el desarrollo de Sanders.

«No es que no pensaran que Shedeur tuviera tanta perspicacia futbolística. Pero estaba empezando un poco más atrás en el proceso de todas las cosas que hay que hacer para jugar fútbol profesional», dijo Cabot. «Sólo en términos de las jugadas, la protección contra deslizamientos y el manejo de los movimientos, todo ese tipo de cosas. Simplemente tenía que ponerse al día. Pero ha avanzado a la velocidad del rayo en esa curva de aprendizaje.

«Aquí hay algo para recordar: hemos escuchado a varias personas: él está en esa oficina todos los días con Kevin Stefanski, revisando cintas y aprendiendo el juego profesional. Creo que eso lo ha ayudado enormemente. Para la narrativa de que Kevin Stefanski ha tratado de sabotearlo o no le agrada, no. La razón por la cual Shedeur ha aprendido tan rápido como lo ha hecho es por todo el tiempo extra que Kevin Stefanski ha dedicado a él en esa oficina».

Deion Sanders no perdió el tiempo respondiendo a esa narrativa, respondiendo en los comentarios con una sola palabra.

“MENTIRAS”, comentó el miembro del Salón de la Fama.

Deion Sanders trabaja con Shedeur a pesar de la distancia

Shedeur Sanders reconoció que la voz de su padre sigue siendo una gran parte de su desarrollo, incluso mientras navega por el NFL por su cuenta. Deion lo ha entrenado desde sus primeros días en el fútbol peewee, moldeando su forma de ver el campo, prepararse para los partidos y manejar la presión.

“Durante el juego y todo, siempre escucho su voz, como en mi oído”. Sanders dijo. «En ciertas situaciones, todo es seguro. Y conozco sus expectativas para mí, sus expectativas para mí son las más altas que las de cualquier otro. Así que ahí es donde jugar para él toda mi vida hizo que fuera más fácil venir a jugar en cualquier otro lugar, porque sus expectativas, lo que ha hecho por sí mismo, incluso ser un jugador que entiende a los mariscales de campo y todo. Definitivamente es duro conmigo, definitivamente me dice, ‘consigue pases completos’. Definitivamente me dice un resumen de las cosas que necesito hacer mejor”.

Los comentarios recientes de Cabot acerca de que Sanders llegó un poco retrasado en el proceso terminaron como una crítica al entrenamiento que recibió mientras crecía con su padre. Ayuda a explicar por qué Deion respondió tan bruscamente a la idea de que Stefanski sea responsable del rápido progreso de su hijo.

El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, se centró en el próximo partido

Sanders lo hará iniciar los últimos cuatro juegos para los Brownsquienes han sido eliminados de la postemporada. Si bien el panorama de los playoffs está resuelto, estas salidas finales no tienen ningún significado para el novato. Servirán como una audición crítica mientras Cleveland evalúa su plan a largo plazo como mariscal de campo de cara a la temporada baja.

«No sabes lo que podría pasar. Así que simplemente salgo y disfruto de mi día. Trabajo duro. Hago todo lo que puedo. Si estoy aquí, estoy aquí. Si no, no estoy», dijo Sanders. «No está nada bajo mi control. Así que trato de controlar lo que puedo controlar. Eso es salir, hacer las lecturas correctas, hacer las cosas correctas, ser la persona que soy y las cosas saldrán como se supone que deben ser».

Hay mucho en juego dado el capital de draft de Cleveland. Los Browns tienen dos selecciones de primera ronda y podrían usar una de ellas para seleccionar al mariscal de campo del futuro. El desempeño de Sanders en la recta final ayudará a determinar si el equipo se mantiene comprometido con su desarrollo o recurre al draft en busca de lo que ven como una respuesta a largo plazo bajo el centro.