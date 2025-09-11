¿Degrado del equipo nacional U-23 indonesio? De Jlushing Corea del Sur, que califica para las semifinales de la Copa Asiática, ahora incluso se desplomó

Yakarta, Viva – Viaje Equipo Nacional Indonesio U 23 En los últimos dos años cosechando el foco de atención. Desde el principio anotó una historia brillante hasta que alcanzó las semifinales de la Copa Asiática U-23 2024, ahora Garuda Muda realmente se desplomó después de no calificar para Copa asiática u 23 2026 en Arabia Saudita.

En la edición de 2024, Indonesia U-23 inició con éxito Asia. Bajo cuidado Shin Tae YongGaruda Muda eliminó a los equipos fuertes como Australia y Jordania, luego anotó la historia al penetrar los cuartos de final a las semifinales de la Copa Asiática U-23 por primera vez al conquistar Corea del Sur.

El logro se estaba volviendo más dulce después de que Indonesia casi ganó el boleto olímpico de París 2024, antes de que Guinea detuviera sus pasos en la fase crucial.

Sin embargo, se produjo una historia diferente en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026. Indonesia no pudo continuar la tendencia positiva después de solo dibujar contra Laos y derrotado por Corea del Sur.

Estos resultados hacen que Garuda Muda se quedara varado en la posición de segundo lugar del Grupo J con una colección de cuatro puntos de tres partidos, los resultados de una victoria, un empate y una derrota.

Esta situación provocó un amplio debate entre los amantes del fútbol en el país. Muchos consideran que el desempeño del equipo nacional U-23 experimenta una rebaja significativa después de ser manejado por un nuevo entrenador, Gerald Vanenburg. De la euforia «Shook Asia» ahora Indonesia tuvo que tragarse amargo porque no apareció en caso de que anteriormente diera gran esperanza.

Varios internautas también expresaron su decepción en las redes sociales. La cuenta de @homeofmalaya, por ejemplo, dijo que el cambio de entrenador en el medio del camino se convirtió en uno de los factores en la disminución del rendimiento.

«Desafortunadamente, la parte superior del rendimiento superior bajo Sty tiene que cambiar en el medio del camino … es como si la casa de progreso estuviera casi lista, para caer de un lado a otro.«Él escribió.

También hay otros comentarios que son asombrosos y decepcionados. «Sin odio … CM todavía nunca pensó que Indo no pasó», escribió la cuenta @jerichovl.

Mientras que la cuenta @hantamfootball hizo un comentario de sátira: «Ulsan Hyundai: Oh, Dios mío, son lo mismo que son. «

Mientras tanto, los rivales del sudeste asiático como Vietnam y Tailandia en realidad condujeron suavemente a las finales. Ambos calificaron con éxito como campeones grupales, reforzando el logro de la brecha que ahora se amplía.

Ahora el público está esperando una evaluación seria de PSSI para esta falla. La pregunta es, ¿puede Garuda Muda volver a levantarse y repetir la gloria como en la era de Shin Tae-yong, o incluso peor en medio de la competencia en el fútbol asiático?