Definitivamente el camino de la mussrería de Irwan

VIVA – El prestigioso evento de moda, Semana de la moda de Nueva York (NYFW) Se ha celebrado la última edición para la colección de primavera/verano 2026. Este evento tuvo lugar del 11 al 16 de septiembre de 2025.

En esta rara ocasión, una pareja de artistas indonesios a saber Syifa hadju Y El rumi Ven y participa directamente representando al famoso entrenador de marca. Visto a la pareja que fueron idolatrados por muchos jóvenes que entraban con confianza en el lugar del evento NYFW.

«Desde la pista hasta la primera fila. El entrenador SS26 trajo el futuro del estilo a NYFW con nuestros amigos entrenadores liderando el ambiente», Tulis Keterangan Unggahan Tiktok @Coach.indonesia, Dikutip Rabu 17 de septiembre de 2025.

No solo viendo el desfile de moda, Syifa Hadju y El Rumi incluso se reunieron con Sedrets de los mejores artistas del mundo. Una de ellas es la actriz Chae Soo Bin de Corea del Sur, que es famoso a través de un drama titulado I’m Not a Robot. Syifa y El tomaron una foto junto con la famosa actriz coreana y mostraron su familiaridad.

En el prestigioso evento de moda del mundo, cuando la presencia de Storm Reid, Soyeon, a Nanon y Chef.

Syifa Hadju y El Rumi estaban incluso en el asiento delantero para ver el desfile de moda que indicaba que los dos eran muy respetados allí.

Respondiendo a esto, solo hay comentarios de los internautas. No unos pocos que elogiaron a Syifa Hadju y El Rumi por poder venir al evento, pero también estaban quienes Julid con sus logros.

«Seguramente el camino de Om Irwan Mussry», comentó los internautas.

«CIPA no está en absoluto con un artista externo, incluso más hermosos artistas indonesios que artistas externos», dijo otro.

«Los artistas coreanos ven que los ojos y las cejas de Syifa deben estar muy celosos, la mayoría de ellos quieren que sean los ojos de Belo, también conocidos como gruesos y de doble párpado», dijo otro.

Para obtener información, algunos de los aspectos más destacados de NYFW esta vez son Tory Burch con una colección de primavera/verano 2026 presentada en un antiguo banco en Brooklyn, con una mezcla de ropa deportiva estadounidense de lujo y lujo. Esta colección presenta una cintura baja en pantalones y faldas, así como el uso de colores brillantes como el turquesa y el amarillo brillante.

Luego, Christian Siriano, este diseñador trajo a la audiencia al mundo del cine con una colección inspirada en la actriz Marlene Dietrich. Mostró un vestido blanco y negro, tela texturizada y terminó con una apariencia colorida.

También hay un entrenador que muestra una colección que está lejos de la impresión «muy ordenada y perfecta», con un enfoque en ropa de trabajo que se ha visto cuero obsoleto y reciclado. Este diseño tiene como objetivo capturar la dureza y la belleza de Nueva York.

Mientras tanto, fuera del diseñador Raúl López, destacó el legado de la República Dominicana en su colección, jugando con texturas como plumas y cuentas.

Muchos otros diseñadores principales también participaron, como Ralph Lauren, Calvin Klein, Proenza Schouler y Altuzarra. También hay algunos nombres nuevos que debutaron en este evento, como Amir Taghi, Lii y Maria McManus, quienes se centraron en la sostenibilidad.